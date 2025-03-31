　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

▲埔里警分局與郵局聯手，阻止翁姓女子匯出10萬元「投資」虛擬貨幣。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔里警分局與郵局聯手，阻止翁姓女子匯出10萬元「投資」虛擬貨幣。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

翁姓婦人誤信詐騙集團話術、赴郵局欲匯款10萬元投資虛擬貨幣，並佯稱是為了購買名牌包包，所幸行員機警察覺有異、通報警方到場，成功阻止匯款，也避免她的辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

埔里警分局指出，埔里崎下郵局行員日前在辦理業務時， 發現這名翁姓女子前來欲匯款10萬元至指定帳戶，起初她聲稱這筆款項是用來購買名牌包包，但當行員進一步關懷詢問時，發現她對於商品細節含糊其詞，且所提供的收款帳戶也疑似為詐騙帳戶，立即提高警覺，並通報埔里警分局派員到場確認。

▲埔里警分局與郵局聯手，阻止翁姓女子匯出10萬元「投資」虛擬貨幣。（圖／記者高堂堯翻攝）

愛蘭派出所接獲通報後，立即派遣林姓、 梁姓員警及洪姓實務訓練生到場關懷勸說，經過耐心詢問與調查，發現翁女的這筆轉帳並非單純的購物款項，而是涉及購買虛擬貨幣的交易，極有可能是詐騙集團設下的陷阱，最終勸阻其匯出款項。

埔里分局強調，近年來假投資詐騙猖獗，詐騙集團透過社群媒體、LINE群組或假投資網站，誘騙民眾投入資金，並要求購買虛擬貨幣轉入指定錢包，一旦匯款，即便發現受騙，也難以追回，提醒民眾面對任何投資 機會，一定要保持警覺，並牢記以下防詐要訣：1. 冷靜查證，不要輕信網路上的高報酬投資廣告，應先確認平臺是否合法；2. 多方求證：遇到投資機會時，可向親友或金融機構諮詢， 避免被騙；3. 撥打165：如有疑慮，可撥打165 反詐騙專線，或至警政署165 打詐儀表板（https://165.npa.gov.tw）查詢最新詐騙手法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白
押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

中古房價鬆動「預售仍難跌」　代銷業者揭市場現況

薄利多銷50元佛心大雞排！七股龍山宮無名炸物攤　雞翅也只賣15元

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

不跟風吉卜力！用AI創作「缺乏1要素」　張震嶽：收割藝術家心血

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

知名店家上榜！北市抓3家花生粉黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑　

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

地方熱門新聞

台中驚傳工程車自撞民宅

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

探索星號重返基隆

7旬農婦獨顧2病子、重傷孫獲暖警協助

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓加碼獎項

羅美玲為國中小學生辦無人機體驗活動

民眾吃麵違停警方勸離未移車網友質疑為何不開單告發？

斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

南投縣舉辦模範兒童表揚大會

南投縣議會藍黨團聲援剴剴案並倡議反廢死公投

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

達成慈善基金會9年捐南投1480萬

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

台南青梅盛開桃園大遠百黃偉哲希望農特產全數賣光！

更多熱門

相關新聞

台人被騙18億！「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

台人被騙18億！「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計，3月23日至29日台人財產損失金額18億多元，受理件數有3874件，詐騙手法仍以「假投資詐騙」佔最大宗，金額破11億元之多。值得注意的是，本周出現假交友徵婚詐騙，金額至少4800多萬；也有不少人則因盜（冒）LINE帳號而被詐騙，短短一周至少被騙1051萬元。

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

台南歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

台南歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

台中5千件詐騙財損29億　中警局長揭防詐心法

台中5千件詐騙財損29億　中警局長揭防詐心法

關鍵字：

詐騙假投資虛擬貨幣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面