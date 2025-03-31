婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

▲埔里警分局與郵局聯手，阻止翁姓女子匯出10萬元「投資」虛擬貨幣。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

翁姓婦人誤信詐騙集團話術、赴郵局欲匯款10萬元投資虛擬貨幣，並佯稱是為了購買名牌包包，所幸行員機警察覺有異、通報警方到場，成功阻止匯款，也避免她的辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

埔里警分局指出，埔里崎下郵局行員日前在辦理業務時， 發現這名翁姓女子前來欲匯款10萬元至指定帳戶，起初她聲稱這筆款項是用來購買名牌包包，但當行員進一步關懷詢問時，發現她對於商品細節含糊其詞，且所提供的收款帳戶也疑似為詐騙帳戶，立即提高警覺，並通報埔里警分局派員到場確認。

愛蘭派出所接獲通報後，立即派遣林姓、 梁姓員警及洪姓實務訓練生到場關懷勸說，經過耐心詢問與調查，發現翁女的這筆轉帳並非單純的購物款項，而是涉及購買虛擬貨幣的交易，極有可能是詐騙集團設下的陷阱，最終勸阻其匯出款項。

埔里分局強調，近年來假投資詐騙猖獗，詐騙集團透過社群媒體、LINE群組或假投資網站，誘騙民眾投入資金，並要求購買虛擬貨幣轉入指定錢包，一旦匯款，即便發現受騙，也難以追回，提醒民眾面對任何投資 機會，一定要保持警覺，並牢記以下防詐要訣：1. 冷靜查證，不要輕信網路上的高報酬投資廣告，應先確認平臺是否合法；2. 多方求證：遇到投資機會時，可向親友或金融機構諮詢， 避免被騙；3. 撥打165：如有疑慮，可撥打165 反詐騙專線，或至警政署165 打詐儀表板（https://165.npa.gov.tw）查詢最新詐騙手法。