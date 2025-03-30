　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲台人本周被詐騙18億多元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計，3月23日至29日台人財產損失金額18億多元，受理件數有3874件，詐騙手法仍以「假投資詐騙」佔最大宗，金額破11億元之多。值得注意的是，本周出現假交友徵婚詐騙，金額至少4800多萬；也有不少人則因盜（冒）LINE帳號而被詐騙，短短一周至少被騙1051萬元。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
3月23日 415 97,247,000
3月24日 566 331,611,000
3月25日 612 298,228,000
3月26日 634 262,051,000
3月27日 609 326,213,000
3月28日 581 259,119,000
3月29日 457 242,890,000
本周統計 3874 1,817,359,000

「165打詐儀錶板」指出，本周台人遭詐騙財損為18億1735.9萬元，受理數有3874件，仍以「假投資詐騙」664件居冠，財產損失11億1324.9萬；第二、第三分別為「網路購物詐騙」567件，金額2415萬、「假買家騙賣家詐騙」371件，金額為4154.7萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...
詐騙類型 案件數（件） 財產損失（元）
假投資詐騙 664 1,113,249,000
網路購物詐騙 567 24,150,000
假買家騙賣家詐騙 371 41,547,000

詐騙形式花樣百出，本周詐騙手法中還出現「盜（冒）LINE帳號詐騙」，民眾總遭詐騙至少1051.4萬；另兩個則與色情、感情有關，「色情應召詐騙」金額也至少254.1萬，以及「假交友（徵婚）詐騙」金額至少4858.1萬。上述三項詐騙類型金額加總起來，至少有6163.6萬元。

對此，「165打詐儀錶板」提醒，以假交友徵婚詐騙來說，若出現以下關鍵字或是話術，立刻就要有警覺心，如下：

1、 對方人在海外
2、 聲稱美國軍醫
3、 聲稱機長
4、 聲稱香港建商
5、 聲稱洛杉磯醫生，稱被調至黎巴嫩戰地當軍醫
6、 稱自海外寄送禮品給民眾
7、 稱委託聯合國寄送包裹，但須支付運費
8、 欲移民來台，以移民程序中金管會需審核財力為由要求協助
9、 欲返台結婚，匯一筆錢給民眾，但民眾帳戶未開通外幣收款功能
10、人在日本無台幣帳戶，欲借用帳戶予客戶匯款使用
11、 欲回台工作，但無台灣戶頭無法先行應徵工作
12、稱家人生病需要醫療費
13、欲在台投資(蓋醫院、開公司、買房子)，請民眾協助匯款認證
14、協助申請手機門號方便回台時連絡
15、欲返回台灣創業，但因無台灣手機門號，要求協助申辦手機門號並提供SIM卡
16、稱有一筆港幣需要幫忙兌換成臺幣
17、領取海外貨物需繳納進口稅、消費稅
18、開通外幣收款功能需依指示操作網銀/ATM
19、將卡片、存簿以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理
20、將SIM卡以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折
直擊／綠營新北宣講動員一度出現「空缺」　區域民代責任額急補上
2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢　業者喊冤
快訊／國道3號4車連環撞！　紫爆回堵6公里
快訊／夫妻登山意外　丈夫墜邊坡失蹤
孕妻傳訊「大樓在晃」下秒失聯！　丈夫苦守瓦礫堆：還有希望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

金錢焦慮！大一生沒缺錢「每天花不到150元」：覺得花很多

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢　業者喊冤曝真相

最高3000元！郵局獎學金4／1起受理申請　資格一次看

白沙屯「粉紅超跑」報名Day 4！人龍一路站到海邊　平均要排2小時

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

男友收入不穩卻愛吃好料！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

金錢焦慮！大一生沒缺錢「每天花不到150元」：覺得花很多

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢　業者喊冤曝真相

最高3000元！郵局獎學金4／1起受理申請　資格一次看

白沙屯「粉紅超跑」報名Day 4！人龍一路站到海邊　平均要排2小時

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

男友收入不穩卻愛吃好料！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

趙少康稱柯文哲若當副手就沒事　黃國昌：歷史一頁已經翻過去了

5房市指標網「流量續降」沒反彈！專家曝3月是關鍵

緬甸強震1700死！道路中斷受損　反抗軍使用「大象救災」

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

台積電加碼投資！美對台政策現轉機　WSJ：台灣敢寄望川普當靠山

鴻海輪值CEO林忠正交棒　楊秋瑾明日正式上任

卓榮泰令「索資要先經我同意」　翁曉玲得意：這是一種尊榮

美日防長強調「台海和平穩定」重要性！　留意共軍動向

台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

沒買到喜歡的房很可惜！她事後「聽到缺點」慶幸沒買　一票卻搖頭

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

生活熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

伸手碰趙娟週後背！黑人PO文「我這樣算上道吧」

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

「日本出道作」上架就外流！台AV女優高EQ笑了

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

好市多要「掃卡」入場！4月新制懶人包　日本機場啟動自助通關機

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

陸配恩綺喊：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

更多熱門

相關新聞

台積電2奈米擴產典禮明登場　行政院長卓榮泰現身

台積電2奈米擴產典禮明登場　行政院長卓榮泰現身

台積電共同營運長暨執行副總經理秦永沛明（31）日將在高雄楠梓科學園區舉行「2奈米擴產典禮」，行政院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝都將出席，見證製程重大突破，同時宣誓深耕台灣。

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

台南歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

台南歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

台中5千件詐騙財損29億　中警局長揭防詐心法

台中5千件詐騙財損29億　中警局長揭防詐心法

關鍵字：

詐騙165打詐金額台人手法投資色情網路購物

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

獨／權樂告別式「百位好友送別」

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

男星父親被轎車撞死！

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面