台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

▲台人本周被詐騙18億多元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計，3月23日至29日台人財產損失金額18億多元，受理件數有3874件，詐騙手法仍以「假投資詐騙」佔最大宗，金額破11億元之多。值得注意的是，本周出現假交友徵婚詐騙，金額至少4800多萬；也有不少人則因盜（冒）LINE帳號而被詐騙，短短一周至少被騙1051萬元。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 3月23日 415 97,247,000 3月24日 566 331,611,000 3月25日 612 298,228,000 3月26日 634 262,051,000 3月27日 609 326,213,000 3月28日 581 259,119,000 3月29日 457 242,890,000 本周統計 3874 1,817,359,000

「165打詐儀錶板」指出，本周台人遭詐騙財損為18億1735.9萬元，受理數有3874件，仍以「假投資詐騙」664件居冠，財產損失11億1324.9萬；第二、第三分別為「網路購物詐騙」567件，金額2415萬、「假買家騙賣家詐騙」371件，金額為4154.7萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詐騙類型 案件數（件） 財產損失（元） 假投資詐騙 664 1,113,249,000 網路購物詐騙 567 24,150,000 假買家騙賣家詐騙 371 41,547,000

詐騙形式花樣百出，本周詐騙手法中還出現「盜（冒）LINE帳號詐騙」，民眾總遭詐騙至少1051.4萬；另兩個則與色情、感情有關，「色情應召詐騙」金額也至少254.1萬，以及「假交友（徵婚）詐騙」金額至少4858.1萬。上述三項詐騙類型金額加總起來，至少有6163.6萬元。

對此，「165打詐儀錶板」提醒，以假交友徵婚詐騙來說，若出現以下關鍵字或是話術，立刻就要有警覺心，如下：

1、 對方人在海外

2、 聲稱美國軍醫

3、 聲稱機長

4、 聲稱香港建商

5、 聲稱洛杉磯醫生，稱被調至黎巴嫩戰地當軍醫

6、 稱自海外寄送禮品給民眾

7、 稱委託聯合國寄送包裹，但須支付運費

8、 欲移民來台，以移民程序中金管會需審核財力為由要求協助

9、 欲返台結婚，匯一筆錢給民眾，但民眾帳戶未開通外幣收款功能

10、人在日本無台幣帳戶，欲借用帳戶予客戶匯款使用

11、 欲回台工作，但無台灣戶頭無法先行應徵工作

12、稱家人生病需要醫療費

13、欲在台投資(蓋醫院、開公司、買房子)，請民眾協助匯款認證

14、協助申請手機門號方便回台時連絡

15、欲返回台灣創業，但因無台灣手機門號，要求協助申辦手機門號並提供SIM卡

16、稱有一筆港幣需要幫忙兌換成臺幣

17、領取海外貨物需繳納進口稅、消費稅

18、開通外幣收款功能需依指示操作網銀/ATM

19、將卡片、存簿以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理

20、將SIM卡以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理