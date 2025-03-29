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不滿遭攔查！揮拳K警頭還搶罰單　彰化暴走女騎士判拘20天

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲女騎士不滿遭警方攔查打警察又奪違規單，遭法院依妨害公務罪判處20天拘役。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女機車騎士去年因違規右轉，遭員警攔查，竟拒絕配合，以言語挑釁，2次搶奪員警開立的違規單，甚至徒手攻擊員警頭部，遭依現行犯逮捕、警詢及偵訊時一度辯稱，「是警察先動手、抓她頭撞地上」，至庭審時才自白認罪，被法官依犯妨害公務執行罪，判處拘役20天，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，楊姓女機車騎士2024年9月16日下午，行經彰化縣二水鎮違規右轉，遭李姓員警攔查。女騎士不僅拒絕配合，更以言語挑釁。

楊女搶奪警員手中的交通違規舉發單移送聯，將移送聯放置冰棒櫃上要拍照時，員警奪回移送聯，楊女再次搶奪，並在員警告知她涉嫌妨害公務要逮捕時，徒手攻擊其頭部，員警通知支援警力到場後，將女騎士當場依現行犯逮捕。

楊女在警詢及檢方偵訊時，皆否認妨害公務，並辯稱「是那位警察主觀意識強烈」、「因為警察先動手，她是做防備，警察還抓她的頭撞地上」、「不知道這樣是妨害公務」。

直到庭審時，她才自白承犯案，法官依對執勤員警執行職務時施以強暴行為，判處20日拘役，得易科罰金，緩刑二年，並須於判決確定後六個月內向公庫支付6千元。

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