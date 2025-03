緬餘震77次！幼兒園坍塌「50孩童午睡被活埋」　專家：還要震2周

▲一所幼兒園在強震中倒塌,50名孩童與老師慘遭活埋。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震,震央位於曼德勒市(Mandalay,又稱瓦城)附近,震源深度10公里,導致多處建築受損,災後更是發生了77次餘震。當地媒體指出,曼德勒有一所幼兒園在地震中坍塌,導致50名幼童和多名老師被活埋,目前仍有多人未被救出。

綜合外媒報導,氣象部門表示,截至29日上午6時,當地已記錄到77次餘震。雖然這些餘震的強度不高,但此前發生的強震仍讓人們心有餘悸,因此餘震依舊造成了民眾恐慌。國家地震研究中心主任班能表示,這次地震的餘震仍將持續約1至2周,但不會像主震那麼強烈。

TRAGIC: Five Of 20 Children Trapped In Collapsed School Building In Myanmar Have Been Found Dead - Eleven Media Group https://t.co/oNiGcPDpBd pic.twitter.com/bqz8ll2hu7