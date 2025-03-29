緬餘震77次！幼兒園坍塌「50孩童午睡被活埋」　專家：還要震2周

▲一所幼兒園在強震中倒塌，50名孩童與老師慘遭活埋。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，震央位於曼德勒市（Mandalay，又稱瓦城）附近，震源深度10公里，導致多處建築受損，災後更是發生了77次餘震。當地媒體指出，曼德勒有一所幼兒園在地震中坍塌，導致50名幼童和多名老師被活埋，目前仍有多人未被救出。

綜合外媒報導，氣象部門表示，截至29日上午6時，當地已記錄到77次餘震。雖然這些餘震的強度不高，但此前發生的強震仍讓人們心有餘悸，因此餘震依舊造成了民眾恐慌。國家地震研究中心主任班能表示，這次地震的餘震仍將持續約1至2周，但不會像主震那麼強烈。

TRAGIC: Five Of 20 Children Trapped In Collapsed School Building In Myanmar Have Been Found Dead - Eleven Media Group https://t.co/oNiGcPDpBd pic.twitter.com/bqz8ll2hu7 — RT_India (@RT_India_news) March 28, 2025

最嚴重的災情發生在曼德勒皎施縣（Kyaukse）。一棟3層樓建築在地震中倒塌，導致當時在建築內一間幼兒園的50名幼童與多名老師受困瓦礫。據報導，事發當時，幼兒園內的孩子們正在午睡，因此地震來臨時，包含老師在內的所有人都措手不及，建築也迅速在強震中崩塌，瞬間變成廢墟。

當地救援隊隨即展開搜救，並成功將大部分受困孩童救出。然而，目前仍有部分孩童依舊受困瓦礫堆中，2名老師則不幸罹難。截至當地28日晚間10時，救援行動仍在進行，確切傷亡人數尚未統計。

當局指出，這場強震是當地自2015年以來最嚴重的地震之一。曼德勒一帶災情慘重，多棟建築出現龜裂甚至倒塌，許多居民被迫緊急撤離家園。專家表示，儘管強震發生後出現的77次餘震大多屬低強度，但仍可能對結構受損的建築造成進一步影響。