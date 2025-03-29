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曼谷高樓狂晃！他見2童「受困泳池」出手搭救　腳踩碎玻璃逃難

▲▼曼谷高樓狂晃！他見2童「受困泳池」出手搭救　腳踩碎玻璃逃難。（圖／翻攝自Facebook／Vinc Teh ）

▲鄭凱仁出手搭救困在高樓泳池內的孩童。（圖／翻攝自Facebook／Vinc Teh ）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日中午發生芮氏規模8.2強震，連帶影響周圍多個國家，其中泰國曼谷的受災情況尤為嚴重。一位在曼谷出差的大馬華裔男子不顧自身安危，成功解救了兩名困於酒店泳池的幼童，在逃離的過程中還必須踩著碎玻璃前進，所幸最終皆平安脫困。

根據當地企業家鄭凱仁接受《東方日報》訪問時透露，他此行到曼谷參加某公司股東大會，並入住位於水門市場附近的柏克萊飯店。地震發生時，他正在飯店11樓參加會議，強烈的震感使他匆忙逃至戶外的泳池區。

「我本來準備躲到桌子下，但一看到泳池內兩個大約2歲和4歲的小孩在驚慌大叫，我立刻衝了過去。」鄭凱仁回憶道，當時的情況非常危險，泳池的震動像海浪一樣強烈，玻璃圍欄隨時可能倒塌。

為了保護孩子，鄭凱仁毫不猶豫地將他們抱到安全處，然而就在此時，旁邊的玻璃突然破裂，碎片四散飛濺。

小孩的父親見狀，立即赤腳衝過來營救，卻不顧地面上的玻璃碎片，最終也在逃生過程中受傷。幸好，飯店員工迅速拿出急救箱為他們止血，並聯繫救護車前來處理。

鄭凱仁指出，這次地震使得飯店周圍的道路出現了裂縫，高架橋也因安全考量暫時停用，飯店內的牆面也出現了明顯龜裂。

鄭凱仁說，雖然他曾在台灣生活過，對地震已有一定經歷，但這次的強震依然讓他感到相當驚慌，他也立即預訂了另一間較低樓層的飯店繼續住宿，「我怕半夜再次發生地震，這棟大樓可能會倒塌。」

緬甸中部28日中午12時50分發生規模7.7強震，震央深度僅10公里，造成中南半島嚴重災情。緬甸軍政府29日宣布，地震已造成694人死亡、1670人受傷；泰國目前則有10死68傷，中國也有2人受傷，使這起地震傷亡累積達704死1740傷。

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