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獨／剪刀刺腦竟0元放人！家屬轟：王大陸都要500萬　今逆轉收押禁見

記者黃資真、黃宥寧／台北報導

新北八里54歲砂石車陳姓司機本月9日勸架時，遭游姓男子持剪刀刺穿頭骨，腦漿外流命危，昏迷指數僅3。檢方依殺人未遂罪聲押游嫌卻遭法院無保請回，家屬開記者會控訴：「王大陸教唆傷害要500萬交保，殺人未遂卻能無保釋放，根本雙重標準！」對此，檢方提抗告，高等法院撤銷原裁定，發回士院重新裁定。今（28）日重開庭，裁定收押禁見。

事發地點為八里區中山路一處鐵皮屋檳榔攤旁的簡易食堂，平時為在地勞工提供廉價家常便當，9日晚間約10餘人分成兩桌聚餐、喝酒。游姓男子與2名砂石車司機同桌，其中一人發現皮夾遭人動手，質疑是游男所為，雙方爆發爭執。

沒想到另一名司機陳姓男子見狀出面勸架，游男竟突然抓起桌上剪刀，朝陳男頭部刺下，傷口雖小，但實際已深達顱骨。陳男緊急送往淡水馬偕醫院時，已瞳孔放大、腦漿外流，醫師坦言恐難救回，即使手術成功也可能成為植物人。家屬悲痛放棄急救，盼他能安詳離世，陳男並於本月19日離世。

警方當場逮捕游嫌，10日依殺人未遂移送士林地檢署，檢方認定情節重大聲押，但士林地院開庭後卻裁定無保請回。被害人兒子為研究所二年級生，當天接獲消息趕赴醫院，直言：「我爸命都快沒了，兇嫌卻還能在街上騎車，這是哪門子的正義？」

▲▼檳榔攤衝突現場相當混亂，救護人員緊急對陳男包紮，游男涉嫌持剪刀刺殺陳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男遭游男持剪刀刺殺搶命中。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

他15日召開記者會控訴，年初才告訴父親自己快畢業了，如今畢業典禮卻無法與父親一同見證。他並質疑：「藝人王大陸涉及教唆傷害要500萬交保，為什麼拿剪刀刺人腦袋可以無保請回？」呼籲法院與檢方重視，重新羈押游嫌。

▲▼ 八里剪刀刺腦游竣翔 。（圖／記者黃資真攝）

▲游姓男子遭收押禁見。（圖／記者黃資真攝）

檢方本月19日提出抗告後，高等法院撤銷原裁定發回士院更裁，士林地院今再度召開羈押庭，稍早法官考量犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，裁定游嫌羈押禁見。

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