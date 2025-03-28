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陸產遊戲夯　簡體中文成Steam使用人數最多語言

▲▼簡體中文已成Steam平台使用人數最多的語言。（圖／翻攝自IT之家）

▲黑神話：悟空。（圖／翻攝自IT之家，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

在美國舊金山舉行的2025年遊戲開發者大會（GDC）期間，電子遊戲數位分發平台Steam發布的最新數據顯示，簡體中文已超越英文，成為該全球性平台上使用人數最多的語言。分析指出，這與陸製本土遊戲作品的熱門有關係。

《IT之家》報導，根據Steam的統計，超過66％的Steam用戶將英語之外的語言設置為首選語言，而簡體中文的使用率位居第一，佔比達到33.7％，略高於英語的33.5％，還有1％的用戶選擇繁體中文。

事實上，Steam的開發者Valve公司曾在2019年12月進行用戶調查，當時就發現，將Steam設定為簡體中文的使用者達37.8％，第二大的英語族群則佔30.4％，這是英語介面第一次沒有得到首位。

報導認為，近年來像《黑神話：悟空》等陸製遊戲作品，激發了大陸玩家對PC和主機遊戲的熱情，此外，《原神》、《無限暖暖》、《崩壞：星穹鐵道》以及《絕區零》等中國遊戲公司開發的作品也取得巨大成功。

另據大陸《中國日報》報導，在全球遊戲市場增速放緩的背景下，中國自主研發遊戲依然展現出穩健成長。2024年，中國遊戲廠商在海外市場的實際銷售收入年增13.39％，達185.57億美元。

▼簡體中文已成Steam平台使用人數最多的語言。

▲▼簡體中文已成Steam平台使用人數最多的語言。（圖／翻攝自IT之家）

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