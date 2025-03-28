「黃子佼們」1情況可判數千年　呂秋遠：買孩子痛苦怎覺得不嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼因持有2259部未成年人性影像，一審被判刑8個月，他在接受偵查期間曾供稱，付費下載影片是為了紓壓。律師呂秋遠表示，「你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？」如果這些影片是在不同時間取得，而且法官認為應該一罪一罰，刑期有可能會達到數百年甚至數千年，即便訂執行刑也會很可觀。

▲黃子佼二審僅部分認罪。（資料照／記者李毓康攝）

關於黃子佼持有未成年人性影像的部分，二審在26日於高等法院開庭審理，黃子佼僅部分認罪。但在一審期間，黃子佼接受偵查時曾供稱，他加入「創意私房」會員並購買、下載影片是為了紓壓，並未特別挑選未成年人影片，有些甚至因為購買時間太久，連他自己都不記得了。

對此，律師呂秋遠27日在臉書發文表示，很多未成年受害者就是這樣一步一步被傷害的，起初可能是「星探」邀約拍影片，並建檔輸入手機號碼、姓名等各資，再進一步誘騙他們繼續配合，若受害者不願意，就會被威脅要將影片散布出去，受害者就在這種威脅之下，不斷提供影片、個資給那些買家，直到沒有利用價值為止。

「『沒有買賣，就沒有傷害』，這句話在創意私房裡，更是如此。」呂秋遠直言，兒童及青少年性剝削防制條例會把持有這類影片的人也列為犯罪，就是因為太多受害者是被設計的，重點是，購買影片的人都知道這是非自願、被欺騙、被強迫的真人真事。

呂秋遠認為，持有這種非法影片，依據我國法律目前刑度是1年以下，但如果是在不同時間取得影片，加上法官認為應當一罪一罰，仍有可能會被判刑數百年甚至數千年，就算訂執行刑也會很可觀，所以不要覺得只是下載有什麼錯，「這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。