美媒：若台海開戰　關島恐成為中國襲擊目標

▲美國陸軍第2步兵師。（圖／達志影像／newscom）



記者葉國吏／綜合報導

根據美國媒體報導，五角大廈表示，一旦台海爆發戰爭，美國在太平洋的海外屬地關島可能成為中國飛彈襲擊的主要目標。正在印太地區訪問的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，關島美軍是美國在亞洲軍力投射的前線部隊。

《華盛頓時報》報導，根據對中國戰爭計畫的情報評估，美國國防官員表示，駐有轟炸機、戰機、無人偵察機及軍艦的關島機場及港口在戰爭初期可能遭到摧毀。關島擁有近17萬美國公民，是重要的軍事樞紐，距離夏威夷約6400公里，距菲律賓約1500英里。

赫格塞斯在訪問關島時表示，關島的飛彈防禦建設是美國總統川普（Donald Trump）推動的「黃金圓頂」國家飛彈防禦系統計畫的典範。赫格塞斯強調，關島的防禦經驗將應用於美國本土的防衛。

目前，關島約有6400名美軍派駐，五角大廈正斥資73億美元（約新台幣2416億元）投資關島軍事建設，預計至2028年完成。美國空軍為反制中國飛彈攻擊，採取敏捷作戰部署戰略，將區域內戰機分散到較小機場組成的網絡。

五角大廈的最新報告指出，解放軍可利用彈道及巡弋飛彈攻擊關島美軍基地，並且多個解放軍海軍戰鬥群已部署在關島附近。赫格塞斯警告，關島附近的太平洋島國正面臨中國日益加劇的侵犯行為，並強調任何對這些島國的攻擊就是對美國的攻擊。

赫格塞斯表示，美軍必須為戰鬥做好準備，「我們不尋求與共產中國開戰，但我們的責任是要確保我們做好準備」。他也強調，駐關島美軍是美國在亞太地區軍力投射的前線部隊，美國民眾仰賴他們。

赫格塞斯今晚抵達菲律賓馬尼拉，預計明天拜會菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），接著將訪問日本。