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韓山林野火慘況曝！高速公路休息站「燒成廢墟」　斷水斷電無處逃

▲▼南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像）

▲南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道義城郡山林大火從22日開始焚燒後，至今已邁入第6天，期間火勢從義城郡不斷向東側的安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡等4個市與郡蔓延，甚至延燒至盈德郡和蔚珍郡的東海岸，幾乎可以說是無處可逃，至少26人罹難，居民們恐被迫過斷水斷電的生活，高速公路休息站更遭焚毀成廢墟。

根據《韓聯社》，慶尚北道義城郡的山林大火從22日起開始燃燒後，至今邁入第6天，焚燒面積超過3萬公頃，當地民眾被迫失去生活多年的家園，只能疏散至學校或運動中心避難，至於其他幸運逃過一劫的民眾，更得提心吊膽，擔心家園恐在下一刻被山林大火焚毀。

當地民眾必須被迫過著斷水斷電、交通要道受管制的生活。其中，在慶尚北道安東市，由於受到山林大火影響、導致自來水加壓站停止供電，造成一直面、南先面、吉安面、臨河面、南後面、臨東面、豐川面等地區住戶連續2天停止供水，市府只能想方設法提供瓶裝水給居民，但對於維持日常生活所需仍嚴重不足。

▲▼南韓慶尚北道義城郡發生山林大火，瑞山盈德高速公路的青松休息站燒成廢墟。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像）

▲▼南韓慶尚北道義城郡發生山林大火，瑞山盈德高速公路的青松休息站燒成廢墟。（圖／達志影像／newscom）

山林大火也導致「瑞山盈德高速公路」（第30號）青松休息站雙向建築慘遭焚毀，其中往盈德郡方向的休息站建築物（8間賣場進駐）全部焚毀、而往清州方向的休息站建築物則是焚毀50%（10間賣場），幸好加油站並未被大火焚燒。

至於被定位為簡易休息站的點谷停車場（義城郡點谷面），則是往盈德方向的廁所、賣場遭野火焚毀。

報導分析，高速公路休息站的重建工作最少需要3個月、最長可能得花18個月進行。其中，在青松休息站，往盈德方向須花費70億韓元、往清州方向須花費28億韓元；至於點谷停車場則須花費6.5億韓元。上述休息站在發生山林大火以前，每天營業額平均可達5至6000萬韓元。

另外，全北特別自治道（全羅北道）茂朱郡也從昨（26）日晚間9時22分傳出山林大火，火勢由住宅引起，並擴散至山區，當局至27日上午11時在當地共疏散221名災民，提供200套棉被等寢具。

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