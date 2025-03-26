快訊／「亞亞」昨晚返陸　移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間





▲亞亞昨於松機搭機離台。（圖／記者黃克翔攝）

記者張君豪／台北報導

移民署25日火速限令宣傳武統的陸配亞亞劉振亞搭機離台，今天再度公布限令同樣有為中國宣傳統戰及武力統一的「小微」及「恩綺」須於3月31日前限期出境，若未依限出境，移民署將依法執行強制出境，強調必定會堅定嚴正執法！截至目前為止，移民署尚未收到兩名陸配的異議訴願書。移民署強調，不會容許來台居留的陸籍人士做出損害台灣尊嚴、有傷國家利益的行為。

繼亞亞拍攝影片宣傳武統之後，移民署又在接獲檢舉，兩名大陸配偶「小微」、「恩綺」也在網路上發表相關言論。

對此，移民署表示，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

▲▼恩綺(上)與小微(下)也遭到限期出境。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署重申，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變，並再次對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥。



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