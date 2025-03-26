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2024飯店營收王出爐！　台北君悅差6400萬屈居第二

台北大巨蛋啟用以來，已舉辦超過70場棒球賽事，帶動逾47億元商機，天王天后演唱會也同樣帶來刺激經濟的效果，鄰近飯店常一房難求。（圖／黃耀徵攝、聲動娛樂提供）

▲台北大巨蛋啟用以來，已舉辦超過70場棒球賽事，帶動逾47億元商機，天王天后演唱會也同樣帶來刺激經濟的效果，鄰近飯店常一房難求。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國際飯店齊聚的台北市，2024年觀光旅館營收之冠，由台北晶華酒店以33.7億元蟬聯，排名第二台北君悅酒店緊追在後，與龍頭差距只有6400萬元差；較勁的還有台北遠東香格里拉擠下台北W飯店，排名五、六名互換。而2023年10月加入戰場的台北漢來酒店，年度營運績效首度曝光，住房率38.72%，以14.7億元名列第8。

台北市受惠國際商務會展交流的復甦，再加上去年泰國詐騙頻傳，韓國又有戒嚴，國際旅客轉向台灣旅遊，以及台北大巨蛋啟用，國際棒賽開打、大咖明星開唱，帶動北市觀光旅館全年住房率來到7成。

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據交通部3月公布2024年觀光旅館營運統計，去年台北晶華以年營收33.7億元，較前年增加約2億元，再度蟬聯北市觀光旅館第一，也是全台觀光旅館的龍頭；不過相較前年與第二名台北君悅還相差3億元營收，去年台北君悅急起直追，營收大幅增加了4億元，來到33億元，與台北晶華的差距只剩下6400萬元。

台北晶華酒店非北市房間數最多的飯店，但卻突破建築限制創造高營業額，去年營收逾33億元，為全台飯店龍頭。圖為台北晶華總經理吳偉正。（圖／林榮芳、周志龍攝）

▲台北晶華酒店非北市房間數最多的飯店，但卻突破建築限制創造高營業額，去年營收逾33億元，為全台飯店龍頭。圖為台北晶華總經理吳偉正。

據了解，去年是台北君悅開幕35年以來，營收第三高的年度。第二季及第三季因大型展會生意暢旺，承接包括電腦展、政府外交大型會議住宿案，以及國慶外燴、精品外燴活動，第四季受到大巨蛋演場會及跨年踴躍住房帶動影響，有效拉抬營收。

實際觀察冠亞軍2家飯店住房和餐飲收入，擁有850間客房的台北君悅，硬生生比538間房的台北晶華住房收入多5億元；不過同樣擁有8家餐廳，台北晶華餐飲收入卻高出8億元。台北晶華酒店總經理吳偉正解釋，除了館內各餐廳以及宴會廳表現積極外，晶華也承接許多大型春酒尾牙以及麗晶精品各大品牌的餐飲外燴，加上零售事業持續的在與館外通路合作，像是在7-11、COSTCO皆可找到晶華美食，去年下半年也開始邀請韓國爆款甜點快閃，皆是拉高餐飲營收的原因。

台北晶華突破建築量體的限制，在館外餐廳及品牌合作上大放異彩，對於有限的客房數如何效益極大化，吳偉正則表示，與台北君悅差了300間房，已相當一個飯店的規模，晶華能做的就是提升軟硬體服務、爭取高房價，並進行產值管理，像是在行政套房樓層局部裝修，為高端房客提供更好的品質；另外，團體客與商務客常有不同房價，盡可能優先選擇房價較高管道進來的客人，讓房價和住房率達到完美平衡。

除了第二名逼近龍頭寶座，去年北市十大觀光旅館排行也出現變化，在眾業者營收都因國際商務、觀光旅客回流，帶動營收成長，但台北W飯店卻是微幅下跌，讓台北遠東香格里拉有機會以16.9億元營收擠掉台北W飯店，第五名與第六名換位。

今年適逢台北君悅開幕35週年，台北君悅預期年度平均房價上看7,000元、住房率78%，期待國際性大型活動的舉行，也期待開放中國多方面旅遊市場。（圖／台北君悅提供）

▲今年適逢台北君悅開幕35週年，台北君悅預期年度平均房價上看7,000元、住房率78%，期待國際性大型活動的舉行，也期待開放中國多方面旅遊市場。 

台北W飯店公關經理徐伊慧解釋，主要是受到405間房全館客房翻新工程影響，施工期間除了正在動工的客房樓層外，也會將其上下層樓一併空下，以盡量降低工程聲音對房客的影響，因此去年度長期處於同時有3個樓層暫停對外銷售的狀態。

面對信義計畫區四季酒店與柏悅酒店即將進駐後的競爭市場，台北W飯店自2023年起全館翻新微整形。圖為每晚要價40萬元起的「頂級驚喜套房」。（圖／台北W飯店提供）

▲面對信義計畫區四季酒店與柏悅酒店即將進駐後的競爭市場，台北W飯店自2023年起全館翻新微整形。圖為每晚要價40萬元起的「頂級驚喜套房」。 

另外，排行榜中也出現了新面孔，漢來首度跨足台北飯店市場，斥資近60億元打造的台北漢來大飯店，於2023年10月正式對外營運，去年一整年營運績效以14.7億元，排名第8，住房率38.72%，平均房價6,082元。

去年滿40周年慶的台北福華飯店則名列第十，原公告將在今年2月封館裝修，不過近期還在大推彩虹座自助餐廳海鮮主題優惠和端午粽禮盒預購。據了解，預計延後至今年第四季起採不封館局部輪流整修，目前住房和餐廳皆照常營運。

台北漢來加入戰局，以424間房的量體規模，鄰近南港展覽館的地利之便，首年營收14億元，拿下北市觀光旅館第八名。（圖／台北漢來提供）

▲台北漢來加入戰局，以424間房的量體規模，鄰近南港展覽館的地利之便，首年營收14億元，拿下北市觀光旅館第八名。

台北漢來的新加入，把前年的第十名台北美福飯店擠出榜外，台北美福去年營收12億元，過去只要年營收超過10億元，即可擠進北市十大觀光旅館，不過在營運成本日益高漲，就算擠進「10億俱樂部」還未必能入榜。今年起還有凱悅酒店集團兩大品牌柏悅Park Hyatt和安達仕Andaz開幕，及四季酒店陸續開幕，北市飯店市場將走向競爭白日化。

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