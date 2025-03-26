美國家情報總監：中國是最大軍事、網路威脅　AI拚2030超越美國

▲中國仍是美國最大威脅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國情報界25日發布《年度威脅評估報告》，指出中國仍是美國在軍事與網路領域面臨的首要威脅。報告強調，北京正「穩步但不均衡地」發展具備攻佔台灣能力的軍事實力，並預警中國試圖在2030年前取代美國成為全球人工智慧（AI）領導強權。

報告指出，中國除具備以傳統武器攻擊美國本土的能力外，也可透過網路攻擊癱瘓美國關鍵基礎設施，並對美國的太空資產發動攻擊。報告由美國國家情報總監辦公室代表整個情報社群撰寫，並在總統川普（Donald Trump）政府官員於國會參與聽證會前發布。

國家情報總監蓋柏德（Tulsi Gabbard）在參與參議院情報委員會聽證時指出，中國正積極部署高端軍事技術，包括高超音速武器、匿蹤戰機、先進潛艦、更強大的太空與網路戰能力，以及規模更龐大的核武庫。她明言，北京是「華府目前最具實力的戰略競爭對手」。

報告進一步指出，中國人民解放軍可能正在計畫使用大型語言模型（LLMs）來製造假新聞、模仿他人身分，並支援攻擊型網路行動，進行心理戰及資訊戰等非傳統軍事行動。

中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）在會中也警告，中國打擊芬太尼（Fentanyl）前驅化學品的出口行動「缺乏連貫性」，因為北京不願意衝擊國內獲利豐厚的相關產業。芬太尼危機已成為美國藥物過量死亡的首要原因，而中國相關企業則被認為是化學原料的主要來源之一。

川普政府因北京未有效阻止芬太尼化學品出口，已對所有中國進口商品全面加徵20％關稅。雖然中國否認在芬太尼危機中扮演任何角色，但此議題已成為美中關係的重大摩擦點之一。

報告同時也點名俄羅斯、伊朗與北韓，與中國一樣正透過精心設計的行動試圖削弱美國優勢。報告指出，俄羅斯自入侵烏克蘭以來，已從與西方武器及情報系統的交鋒中「累積大量戰爭經驗」，未來可能用於其他大型戰爭場景中。

報告警告，美國政府人員與軍方必須面對中國軍事快速現代化的現實，尤其是太空、網路與人工智慧領域所帶來的新型威脅，並呼籲全國強化資訊保護與科技自主的戰略。