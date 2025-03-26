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路透獨家：中國試圖利誘美國政府遭裁僱員　滲透國家機密

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中國神秘公司試圖透過引誘、吸收美國離職聯邦政府雇員，想進一步滲透國家機密。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）近日揭露一項調查，指出一家神祕的中國科技公司透過旗下多家企業組成的網絡，試圖招募近期遭裁撤的美國聯邦政府員工，可能藉此刺探美國政府機密。

路透社獨家報導，該基金會負責新興威脅研究的資深分析師雷瑟（Max Lesser）表示，這些公司以「虛構的顧問或獵頭公司」為名，在求職網站如LinkedIn與Craigslist張貼職缺，實際上鎖定的是被資遣的前聯邦政府員工與人工智慧（AI）領域研究人員。雷瑟指出，「這種手法是過去中國情報行動中非常典型的模式，但這次的特別之處在於，它試圖利用近期大規模裁員後這些人員的經濟弱勢。」

路透社進一步調查發現，這些被點名的四家顧問公司與「思秒智能」（Smiao Intelligence）存在密切聯繫，包括共用相同IP地址、網站結構類似、甚至可能使用同一伺服器。思秒智能是一家中國網路服務公司，其網站在路透查證期間突然無法瀏覽。儘管如此，報導仍無法確認思秒智能與這些公司的具體關係。

路透嘗試聯繫這些公司與思秒智能，結果皆遭遇困難，包括無人接聽的電話、停用的號碼、虛假地址、信件未獲回覆，以及已遭刪除的LinkedIn職缺資訊，顯示這些公司極可能為掩護真實用途所設的空殼公司。

目前尚無法確認該招募網絡是否直接與中國政府有關聯，也未能得知是否已有聯邦人員遭招募。不過，3名接受路透訪問的美國情報分析人士指出，這種情況正是外國勢力利用大規模裁員後的真空期，向被迫離職的政府人員滲透的重要證據；他們警告，被招募者一旦就職，可能會被要求洩露政府內部運作機密，甚至推薦其他潛在目標，讓更多人不知情地捲入間諜行動。

美國白宮對此回應指出，中國持續透過間諜與脅迫手段試圖利用美國「自由開放的體制」，提醒現職與前任政府人員高度警覺，「這些外國政府構成的威脅必須被認清，保護政府資訊至關重要。」

中國駐美大使館則透過電郵表示「對該指控毫不知情」，並聲稱北京當局一貫尊重數據隱私與安全。

根據CNN今年2月報導，美國情報單位認為，中國與俄羅斯正有系統性地針對對美國政府不滿的員工進行接觸，並且這種手法早已行之多年。雷瑟表示，這次所曝光的徵才廣告及企業網絡，極可能正是這些間諜行動的具體證據。

路透本月稍早也曾報導，有部分握有高階安全許可的美國聯邦人員，在離職時並未接受完整離職說明，未明確了解若遭外國勢力接觸應如何應對，這也可能使得這些人更加容易成為滲透目標。

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