南韓野火失控燒千年古寺　世界遺產世界遺產告急

▲南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像）



記者楊庭蒝／綜合報導

南韓東南部山林野火失控延燒，慶尚北道義城郡起火點已擴散至安東市，火勢直逼列入聯合國教科文組織世界遺產的河回村及屏山書院。當地政府緊急下令數千居民撤離，總理韓悳洙25日誓言動用直升機與地面人力全力滅火。截至目前，全國仍有9處野火未受控，5天內燒毀超過1萬4690公頃土地，災情慘重。

安東市政府25日下午3時31分發送災難警報簡訊，警告火勢正朝豐川面逼近，並要求居民立即疏散。豐川面距離河回村僅10餘公里，鄰近的豐山面則有著名屏山書院，兩地皆為重要文化遺址。安東市人口約15萬，官員已將居民安置於小學與體育館等臨時避難所。同一時間，義城郡村落也陸續撤離，場面緊張。

這波野火不僅威脅文化遺產，更吞噬多處歷史地標。義城郡7世紀建造的孤雲寺已被燒毀，所幸部分石佛國寶在大火來襲前搶救撤離；另一座千年古剎雲羅寺則建築多數焚毀，令人扼腕。韓國國家遺產廳表示，目前未傳出人員傷亡，但損失難以估計。

韓國山林廳已將全國野火警報提升至最高「嚴重」等級，呼籲地方政府增派人力，並限制森林與園區進出，甚至建議軍方暫停實彈演習以防火勢加劇。行政安全部統計，自21日起，野火已造成11人受傷、5400多人撤離，逾150棟建築物受損或燒毀。山清郡22日更有4名消防員與公務員因被困火場不幸殞命。