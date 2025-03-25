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台灣祭活動防止哄抬房價　屏縣府加強稽查

▲屏縣府加強稽查台灣祭活動房價 。（圖／屏東縣政府提供)

▲屏縣府加強稽查台灣祭活動房價 。（圖／屏東縣政府提供)

記者陳崑福／屏東報導

台灣祭活動將於4月3日至4月5日舉行，屏東縣政府為防止業者趁機哄抬房價，將啟動全面稽查行動，確保住宿市場公平透明。屏東縣政府建議旅客在預訂住宿前，可至交通部觀光署台灣旅宿網網站查詢合法旅宿業者資訊，或可參考本縣所推金鑰獎友善店家資訊，再直接與合法旅宿業者聯繫或透過業者訂房系統下訂。若旅客發現業者疑似任意哄抬房價行為，可向縣長信箱或1999專線陳情。

▲屏縣府加強稽查台灣祭活動房價 。（圖／屏東縣政府提供)

屏東縣政府交通旅遊處表示，為讓民眾更認識合法旅宿，屏東縣政府建議旅客在預訂住宿前，可至交通部觀光署台灣旅宿網網站查詢合法旅宿業者資訊，或可參考本縣所推金鑰獎友善店家資訊，https://www.i-pingtung.com/recommendedaccommodation，再直接與合法旅宿業者聯繫或透過業者訂房系統下訂，入住安全將可獲得更多保障。總體而言，墾丁的住宿價格呈現多樣性，旅客可根據自身需求和預算選擇合適的住宿。建議在預訂前可多方比較，並注意是否有促銷或折扣活動，以獲得最佳的住宿體驗。

交旅處說明，據悉，24日有社群媒體揭露恆春半島非法民宿經營者，假借台灣祭活動哄抬住宿房價情事，本府會持續針對房價及非法旅宿進行稽查。更多屏東交通及旅遊訊息請關注屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東go好玩」臉書，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握相關訊息。

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