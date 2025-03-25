兩度洩密詐團：車手快撤！苗栗警遭停職　檢起訴請求從重量刑

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局大湖分局日前偵辦一起林姓男子為首的詐欺集團案，意外發現林男跟卓蘭分駐所高姓警員有密集通聯，高警涉嫌洩露偵辦機密給詐團，檢警日前兵分多路搜索，逮捕林、高等6人，偵訊後高嫌以5萬交保。苗栗地檢署今（25日）宣佈高嫌依刑法洩漏國防以外應秘密之消息等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，而警察局也對高警祭出停職處分。

▲苗栗縣卓蘭分駐所高姓警員涉嫌洩密給詐欺集團，檢方依法起訴、警方祭出停職處分。（圖／記者楊永盛翻攝）

大湖警分局今天表示，日前偵辦轄內卓蘭鎮民林姓男子（34歲）為首的投資詐欺集團案，清查發現林嫌跟卓蘭分駐所高姓警員（28歲）等詐團成員過從甚密，疑有洩漏警方查緝資訊情事，大湖分局隨即自檢查辦，報請苗栗地檢察署指揮警察局督察科和大湖分局偵辦。

▲苗栗縣卓蘭分駐所高姓警員涉嫌洩密給詐欺集團，檢方依法起訴高警和詐團成員。圖為苗栗地檢署外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

專案小組蒐報詐欺集團及高姓員警違法事證，今年 2 月 27 日兵分多路執行搜索，一舉查獲詐團林嫌等 5 人，並將高姓員警帶回調查，高男初步坦承去年底、今年1月中旬，2度洩漏警方查緝資訊給詐團，高辯稱：出於交情義務協助，未從中謀利，但檢警仍持續追查釐清中。

苗栗地檢署指出，指派檢察官楊岳都指揮苗栗縣警察局督察科及大湖分局成立專案小組，除一舉查獲以林姓男子為首之詐欺車手集團，並查明高姓警員2度洩漏因職務上機會知悉之秘密予詐團成員，甚至要求林男將車手撤離現場，嚴重妨害檢警對犯罪之追訴與打擊。檢方日前依詐欺罪嫌將4名詐團嫌犯起訴，高姓警員則依犯刑法第132條第1項之公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪嫌、同法第134條、第164條之公務員假借職務上機會使犯人隱避罪嫌起訴。

▲苗栗縣卓蘭分駐所高姓警員涉嫌洩密給詐欺集團，檢方依法起訴高警和詐團成員。圖為苗栗地檢署外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

警察局指出，高姓警員觸法跟詐欺集團勾結，已依警察人員人事條例等規定，將高員報請停職處分，並追究相關人員考核監督不周責任。據指出，高姓警員為警察專科學校第34期畢業，2017年分發到苗栗縣服務，長年在卓蘭分駐所基層工作，才跟林姓嫌犯等人熟識、誤蹈法網。