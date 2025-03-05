陸將列「無事不擾清單」　減少對企業實地檢查

▲大陸一處汽車工廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監督管理總局局長羅文5日透露，為解決對企業「亂檢查」的問題，將建立企業「無事不擾清單」，對清單範圍內的企業原則上不再進行實地檢查，對信用良好的經營主體實施「免檢」、「守信少檢」等措施，並透過智慧監管方式，最大限度減少入企現場檢查。

羅文提到，今年市場監管總局將集中整治涉及亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封問題，對於涉及亂收費問題，將採取治標與治本相結合的辦法進行整治。治標方面，既要重點查處政府部門下屬單位協會、交通物流網絡平台等領域的亂收費行為，也要積極推進涉企收費監測點建設，對亂收費問題要做到早發現、早處理。

治本方面，羅文指出，既要積極開展涉企收費政策措施合規審查，從源頭治理，同時也要制定出台亂收費行為處理辦法，真正建立監管長效機制。

對於亂罰款問題，羅文說，將通過落實「過罰相當」原則進行糾正，首先要體現在「小過輕罰、大過重罰」上，對情節輕微、危害小的違法行為要依法從輕處罰，讓執法有溫度，對那些危害人民群眾生命財產安全、危害公共利益、造成惡劣社會影響的，要依法從重處罰，讓執法有力度。

羅文提到，落實「過罰相當」原則，同時也要體現在「首違不罰、輕微免罰」上。去年市場監管總局出台了第一批「首違不罰、輕微免罰」清單，明確了8種「首違不罰」、4種「輕微免罰」情形，今年還要擴大清單範圍，從制度上防範「小過重罰」現象發生。

對於涉及亂檢查問題，羅文說，將通過推廣非現場監管方式，繼續對不涉及安全生命健康的行業領域，建立無事不擾清單，對清單範圍內的企業原則上不再開展實地檢查，對信用良好的經營主體實施免檢、守信少檢等措施，「同時還將推廣數據共享、監測預警等智慧監管方式，最大限度減少入企現場檢查。」

對於涉及亂查封問題，羅文指出，市場監管總局將通過嚴格規範執法行為進行糾正，在嚴格法律依據方面，要準確把握依法查封的條件和期限，堅持「最少必要」原則，從源頭上防止亂查封現象發生。

在規範審批程序方面，羅文說，要嚴格執行審批流程和權限，未經執法部門負責人批准，不得實施查封行為。

而在強化執法監督方面，羅文提到，要健全完善糾錯問責機制，對違法違規查封的，要堅決予以糾正和追責，對符合解除查封條件的要及時予以解封。