大陸漁船+海警船越界東沙捕魚　海巡署痛斥流氓行為扣6小舟反擊

記者張君豪／台北報導

24日中國網路社群有一則假借新聞標題為《台海巡再對大陸漁船下狠手，漁民發出無線電呼救，海警即時趕到》貼文，假稱中國海警化險為夷等情；對此海巡署嚴正駁斥指出，東沙環礁為我國首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境文明，台灣明令禁止各式捕撈、垂釣行為，是我國最高規格的海洋保護區，海巡艦艇多次取締驅離，共扣留6艘中國小舟。

▲海巡署2-3月連續在東沙執法保護海洋國家公園，驅離大陸海警船成功查扣大陸5小舟。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大陸覬覦台灣東沙海洋保育成功，漁業資源豐沛，近日中國不肖漁民越界大肆捕撈。海巡署戍守東沙，今年2月15日，中國漁船以船團的形式出現，以子母船搭配方式侵擾我東方海域，當時多達6艘母船，並施放29艘小舟。





海巡署立即啟動執法作為，海巡艦艇取締驅離過程，中國海警船竟穿越我限制水域干擾海巡署執法，中國警船在台灣限制水域內連續繞行，為越界捕魚的大陸漁船護航，海巡署痛斥對岸海警船行為「根本是為環保流氓保駕護航」同時對台灣主權與區域和平嚴重挑釁。

2月26日海巡署發動東沙海域擴大威力掃蕩專案勤務，強勢攔停登檢中國「粵饒漁23588」漁船，期間2艘海警船航入我限制水域干擾海巡署人員執法，高雄艦及巡護七號船立即阻擋海警船，並依法查扣5艘小舟；3月11日再度扣留1艘中國小舟，期間海警船仍嘗試干擾執法行動均失敗，甚至被海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。





3月12日後，2艘海警船續留東沙限制水域襲擾，海巡艦船全程監控對應、廣播驅離，當天16時雲林艦將海警3101驅離至限制水域外，16日13時台東艦將海警3304 驅離至東沙限制水域外；18日22時，海警3304再度襲擾東沙限制水域，數度進出我限制水域航行，我方海巡艦則全程監控驅離中。

海巡署指出：「永續海洋與保育」為聯合國2030年永續發展議程17項永續發展目標之一，海巡署致力遵守國際秩序，打擊非法捕撈，中方卻以海警船護航中國漁船越界違法採捕，罔顧海洋永續的普世價值，對於這種悖離文明的蠻橫行為，海巡署予以嚴正的譴責。

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