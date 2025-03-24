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金門石蚵文化季4／12登場！百名大胃王搶獎金　翁立友跨海助陣

▲▼金曲歌王翁立友、慢搖女神DJ小漾 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金曲歌王翁立友、慢搖女神DJ小漾，將出席金寧鄉石蚵文化季音樂派對 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門年度文化盛典「2025金寧鄉石蚵文化季」將於4月12日盛大起跑！第一波主打活動「超頂！千人剝蚵大挑戰」將於4月12日下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」熱血登場。主活動4月19、20日下午2時起在金門大橋金寧端周邊廣場舉行，藉由活動帶動地方產業的發展，邀請鄉親、遊客熱情參與。

▲▼金門年度文化盛典「2025金寧鄉石蚵文化季」，4月12日盛大開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲金門年度文化盛典「2025金寧鄉石蚵文化季」，4月12日盛大開跑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

以石蚵文化主軸，主活動兩日推出「上課啦！石蚵小學堂」、「激鬥！石蚵大胃王最強賽」、「大放電！春日親子遊樂園」、「瘋起來！LOCAL音樂派對」四大亮點，推廣金寧鄉多元農村文化特色，並以多項兒童戶外遊樂器材規劃好玩的遊樂場親子同樂，主活動於下午2時開始一連串的社區文化表演及精彩節目持續至晚間9時結束，特別邀請金曲歌王翁立友、本土女神向蕙玲、張羽靚、台語情歌天后林珊、開心男團黑旋風、YOYO台酪梨姊姊、DJ小漾等作為晚會表演嘉賓。

▲▼金門年度文化盛典「2025金寧鄉石蚵文化季」，4月12日盛大開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

鄉公所以石蚵文化體驗為主軸設計的活動「石蚵小學堂」、「烤蚵體驗」、「蚵殼DIY-殼裡生花」，讓民眾及遊客們體驗剝蚵、烤蚵的農村生活。鄉公所表示去年大胃王比賽深受鄉親及大學生的熱情喜愛，今年公所特別推出「激鬥！石蚵大胃王最強賽」，徵求100名大胃王勇士，總獎金共新台幣1萬6千元，歡迎各路大胃王報名參加，活動將陸續公布報名資訊，請持續關注鄉公所官網、臉書及Instagram粉專。

系列活動方面，公所與車船處合作「搭台灣好行遊金寧尋石蚵」活動，於3月24日起至6月1日止，橫跨清明、端午兩個連假，民眾搭乘台灣好行B線-金寧鄉古寧頭戰場線遊程導覽結束後，車船處發送給搭乘民眾每人一瓶由鄉公所限量特製「樂遊金寧紀念酒」作為紀念，以鼓勵大家多搭乘台灣好行B線認識金寧之美，數量有限，送完為主。

▲▼金門年度文化盛典「2025金寧鄉石蚵文化季」，4月12日盛大開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

該活動以強化觀光宣傳，增加購票意願為目的，故免費搭乘者(如年齡未滿6歲者、使用金門縣民卡無付費搭乘者)不適用本活動。年齡未滿18歲適用本活動的搭乘者，紀念酒應由家長或法定監護人代領，相關活動詳情，請將公布於「台灣好行金門線」FB粉專。

公所也與鄉轄學校合作推出｢潮間探趣･採蚵小健將｣活動，以五六年級學生為主，下蚵田探索潮間帶，公所希望透過配合國小戶外教育活動，讓學生深入瞭解金門傳統產業及其發展歷史，期待從金寧鄉畢業的小學生都體驗過家鄉特殊產業文化，進一步建立對當地文化的認同與驕傲感。另與古寧國小合作，以金寧鄉景點「石蚵文化季活動」為主題，含金寧鄉之風景、自然生態、石蚵地方產業等特色的「金寧之美」繪畫比賽，目前亦進入到如火如荼的評比階段。

▲▼金門年度文化盛典「2025金寧鄉石蚵文化季」，4月12日盛大開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

為鼓勵全縣兒童參加文化季活動，認識地方文化特色，公所規劃繪圖贈好禮方案，公所將會發送全縣國小以下（含幼兒園）小朋友每人一張繪圖紙，只需完成繪圖，於主活動(4/19~20)兩日至活動現場服務台，即可兌換超可愛紀念品。

此外，金寧鄉鄉長楊忠俊宣布，430年石蚵文化將於活動前特別加碼提早送給金寧鄉轄國小以下的兒童（含公托幼兒園）石蚵文化季兒童專屬園遊券，要讓小朋友嗨翻整個文化季。

楊鄉長表示一年一度的石蚵文化季活動是金寧鄉每年的重頭戲，今年更是與多個機關、學校協作。強化跨機關間合作，共同執行並宣傳文化季。期望透過各部門之間的團結合作，發揮1加1大於2的效果，以更多元更豐富的活動帶來更好的活動效益。

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