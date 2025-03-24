郭瑤琪交長任內完成雪隧、因ETC下台　捲2萬美元茶葉罐收賄案入獄

▲前交通部長郭瑤琪。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

69歲的交通部前部長郭瑤琪因為主動脈剝離緊急送新光醫院急診，有消息傳出郭瑤琪家屬已決定拔管。對此，根據探視過的友人透露，郭瑤琪家屬已在上午11點左右決定拔管，目前正在處理後續事宜。回顧郭瑤琪的公職生涯，她在2006年出任交通部長，任內完成總長12.9公里的雪山隧道工程，至今一直是北部與宜蘭花東地區的交通要道；但後來因國道電子收費系統（ETC）爭議下台，卸任後又捲入2萬美元的茶葉罐收賄案鋃鐺入獄。

郭瑤琪在2000年時，出任總統府公共事務室主任；2002年時出任行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員，以及九二一重建推動委員會執行長，主掌災後重建工作，範疇擴及住宅、交通與公有建築的重建工程。

到了2006年時，郭瑤琪出任交通部長，總長12.9公里的雪山隧道工程，就是在她的任內完工的，這在當時，是亞洲第一及世界第四大公共工程，至今是北部與宜蘭花東地區的主要交通要道。不過，她後來在國道電子收費系統（ETC）案的善後政策上引起議論，最終請辭下台負責。

在郭瑤琪卸任交通部長後，檢調單位監聽南仁湖集團疑涉浮報捐贈逃漏稅案，監聽到負責人李清波打電話給兒子李宗賢送兩罐茶葉，內放了2萬美元（約新台幣65萬元）給郭瑤琪兒子的出國留學費用；隨後，檢方指控郭瑤琪在台鐵台北車站招標案中貪汙起訴。

台北地方法院第一審及高等法院第二審均以無對價關係判郭瑤琪無罪。高院檢察官再提起上訴，更一審逆轉改依職務收賄罪重判八年、褫奪公權四年；最高法院發回更審需請高院再查明「原判決未能明確指出何種對價關係的合意」以及「未具體指出與郭瑤琪那些特定職務行為有關」，更二審維持原更一審判決。最終，郭瑤琪上訴後，被最高法院以程序不合駁回，全案確定，於2014年1月8日入監服刑。

一直到2016年，郭瑤琪因為罹患癌症獲保外就醫。日前，郭瑤琪才申請延長保外就醫，經法務部矯正署評估後，准予延長，她的身體狀況確實一直很不好，但延長保外就醫的理由與心臟疾病皆無關，這次主動脈剝離確是突發狀況。