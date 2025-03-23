「跟媽祖說的一樣！」律師接離婚官司　見宮廟紅紙：被耽誤的法師

▲當事人早已向媽祖請示過。（示意圖／記者王悉宇翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

律師呂秋遠分享，有位來談離婚的當事人，資料準備得超齊全，開口第一句就問「財產怎麼分配？」還問了孩子扶養的問題。事後，當事人拿出一張宮廟紅紙，原來當事人早就向媽祖請示過，結果神明給的數字，和律師分析的結果居然一模一樣，讓呂秋遠忍不住自嘲「我真是被律師耽誤的法師」。

「從事律師工作，偶爾會遇到一些很難解釋的現象！」呂秋遠在臉書發文，有位當事人走進會議室，手中握著詳細的財產分配表和家庭狀況資料，一開口就問「能不能幫我計算一下，如果離婚，我們之間的財產分配會是多少？」

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呂秋遠判斷對方應該早已下定決心離婚，才會直接切入重點，連婚姻狀況都還沒講就問分財產，他計算過後表示「可以跟對方請求300萬」，當事人一聽當場愣住，接著又問「我跟先生有三個孩子，我大概可以拿到多少扶養費呢？」

呂秋遠仍感到奇怪，「怎麼不先談離婚原因，先談扶養費的道理」，他計算過後表示，「如果老大想跟爸爸，她的年紀又已經16歲，法院會聽她的意見。剩下兩個孩子，如果一個跟你，一個跟他，我初步算了一下，你應該還是要支付1萬5000元上下」。

當事人再次露出驚訝的表情，接著拿出一張宮廟給的紅紙，紙上寫了許多文字，當事人指著上面的數字，300萬、15000，原來早在找律師前，當事人就向媽祖請教離婚後的財產分配和小孩監護權問題，神明透過乩身給出的答案，就跟律師所說的一模一樣。

律師心中一連串吶喊，「哦，難怪這年頭，法師比律師好賺。我幹嘛當律師！我應該去開宮廟的！我真是被律師耽誤的法師！」當事人表示，當時拿了5個律師的名字給媽祖，「（媽祖指示）只能找你，只有你，才能鎮壓得住我先生」。呂秋遠驚呼「這一刻，我已經不知道，自己是律師，還是法師」。