星期三限定！她曝「免費1優惠」是台北人小確幸：你不知道吧

▲台北市立兒童新樂園。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

女星徐若瑄20日發文表示，時間過得很快，不知不覺已經過了「第二個25歲」，感謝大家的祝福，「一起邁向下一個25歲」。此外，由於19日正巧是星期三，所以她也分享了一個台北人的專屬優惠，「你不知道吧？不用買票，得意的小確幸」。

徐若瑄20日在臉書粉專「徐若瑄 Vivian Hsu」上發文表示，時間過得很快，不知不覺已經過完第二個25歲，由於19日正巧是星期三，所以她也分享一個優惠活動。其實只要設籍台北市，每個星期三都可以免費進入兒童新樂園，「你不知道吧？不用買票，得意的小確幸」。

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徐若瑄也在文末寫道，「兒童樂園免費入場好浪漫，陪兒子坐我最害怕的雲霄飛車很浪漫」。

根據台北市立兒童新樂園官網，在「門票收費及說明」處可見，只要符合以下其一資格，即可免費入園，不過，設施仍要額外付費。

►6歲（含）以下兒童。



►65歲（含）以上長者。



►身心障礙者及其必要之陪伴者1人（須出示中華民國身心障礙證明）。



►持志願服務榮譽卡之志工。



►設籍台北市之55歲（含）以上原住民。



►台北市退休公教人員持退休證者。



►持台北市國小數位學生證者（私立學校為一般學生證）。



►持有台北市之義勇人員（含交通、警察、消防）及民防人員身份證明。



►設籍台北市之市民，於周三入園。



►平常日凡30人（含）以上之團體，依現行團體預約方式，於前1日17:00前完成預約作業。



►寒、暑假及連續假期（連續假期最後一天除外）16:00入園。