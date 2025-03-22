玉山驚爆「2山友被雪掩埋」！家屬緊急求助：拜託大家

▲玉山傳出有民眾被雪掩埋的情況。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

玉山22日傳出山難事件！一位民眾在臉書社團「登山通報站」表示，有2名家人在玉山遭到雪掩埋，需要緊急救援人力，「拜託大家，不惜一切資源。」貼文曝光後引起討論，也有許多山友告知，警消已有派人處理，也有排雲人員已經出發。

這位民眾22日在臉書社團「登山通報站」表示，不曉得社團內是否有人認識專業登山人員，能否幫忙上山救援，「家人在玉山被雪埋急需救援人力」，並且附上了自己的電話，「拜託大家，不惜一切資源。」

對此，不少社員留言回應，「排雲人員已出動」、「警消已經派人上山處理了！玉山分隊和專業人士明天早上就上山處理」、「回報排雲，是最快能得到援助的方法」、「有個YouTuber叫跑山獸，新聞常常報導他去山裡面尋找失蹤者的，他是這方面專業。也許可以嘗試聯絡他看看。」

此外，也有民眾回報，22日晚間7點多確實有一件在玉山國家公園內，南投消防已受理且組織救援隊，請有心願意協助的人士跟南投縣消防局聯繫，「出勤救災會有組織制度規範及保險的問題，不要隨便一頭熱血，雪季登山本來就比較危險，消防人員的命也是命。」至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

對此，家屬補充，家中一男一女登山時不慎摔落玉山北峰下出口，2人意識昏迷，由於與救難隊連絡後，對方認為天色已晚、搜救困難，只能等待明天的消息，「因為突發狀況我們很慌忙很崩潰，如果有專業山友協助救援，再請開價會連絡我。」