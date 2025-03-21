陸配小微、恩綺散布武統言論　移民署廢止居留許可...要求離境

▲2陸配又傳出武統言論，移民署廢止居留許可要求限時離境。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

移民署接獲檢舉追查涉嫌散布武統台灣訊息的言論「陸配」，之前「亞亞」已遭廢止在台居留許可，又傳出2名陸配「小微」及「恩綺」，涉嫌發布鼓吹武統親陸言論，移民署也已廢止居留許可，並依法要求限期離境，逾期則強制出境。

移民署接獲檢舉，一名大陸配偶以「小微」之名稱於網路發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅我國主權之鼓吹武統侵略言論。

移民署表示，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

此外，另名中國大陸配偶「恩綺」，也發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「臺灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經移民署依相同程序，廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境。

移民署重申，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變，並再次對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥。

移民署亦表示，絕大多數的新住民朋友們，都認同臺灣崇尚民主自由的核心價值，在這塊土地上落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護我國民主自由體制。