盧秀燕抵清水坍塌大樓勘災：務必做好安全防護　明清除崩坍物

▲台中市長盧秀燕今天下午抵達清水坍塌大樓勘災。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓今（22）日凌晨發生塌陷情形，所幸無人傷亡。市長盧秀燕下午三點半也抵達現場勘災，她表示，下午已開放安全樓層讓民眾取物，明早也將加速清除崩坍物，要求局處務必做好建物周圍安全防範，以利加速災後復原作業。

盧秀燕指出，該棟建築興建於民國66年，至今已接近50年，屬於一棟相當老舊的建築。根據資料顯示，當初興建時有部分工程未完工，因此五、六樓一直未有人居住。所幸在發生塌陷時未造成人員傷亡，這是不幸中的大幸。據了解，4樓以下區域暫時不具危險性，因此市府同意讓居民中午過後入內取回衣物、必需品及藥物等。

▲市府明天早上9點30分會出動抓斗針對五、六樓頂樓的塌陷物進行拆除。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕指出，由於5、6樓已經坍塌，擔心會有掉落物，所以現場已警戒封鎖，市府也將於明天早上9時30分派遣相關設備針對崩陷物進行移除作業，確保周圍住戶安全。至於整棟建築未來如何處置，部分使用、全部拆除或進行補強等，將請相關技師進行專業鑑定後，讓市府據以做出決策。

至於建物安全維護議題，都發局表示，依照建築法第77條第一項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，若違規可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。針對該棟建物是否有違反規定，都發局將再進一步釐清，目前首要任務是協助受災戶安置與災後復原，後續將依規進行結構評估，待釐清事發原因後，再決定該建物後續處理模式，確保公共安全。