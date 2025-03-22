200名家長「蹲私校門口到深夜」　苦等通知：不全是為了課業

▲許多家長想讓孩子讀私校。（圖／翻攝自Google地圖）

文／CTWANT

在少子化日益嚴峻的當下，不少學校面臨招生困難、甚至退場的壓力，不過在台北市，部分私立中學仍展現強勁的吸引力，成為許多家長積極為子女規劃升學的重要選項。以延平中學國中部為例，今年國一新生甄選錄取名額僅495人，卻吸引超過3,800人報名，錄取率僅13%，堪稱是全台最熱門的私立國中甄選之一。就連後續的正取生錄取日，也有超過200名家長在延平中學校門口等待直至深夜，就是要等待校方何時釋出候補備取的名額，方便自己的小孩第一時間遞補上去。

根據媒體報導指出，這次由於考生人數過多，延平中學國中部的入學考試當天，除了在延平中學本校舉行，還另借金甌女中作為考場。試題難度也成為家長與考生關注焦點，不少學生認為延平的出題較其他私校艱難，有如模擬高中入學測驗。

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在延平公布正取名單後，就有補習班表示，正取生需於19日19點30分前報到，逾時將視為放棄資格，學校將現場公告缺額並遞補備取。而在19日當天，就有超過200名家長在校園等待候補持續到深夜。

有家長坦言，若戶籍不在台北市熱門學區，孩子進入公立名校的機會有限，只能選擇競爭激烈的私校之路。畢竟台北市學區內房價居高不下，對不少家庭而言是一筆沉重負擔，因此報考私校成為更多家長的退而求其次。

除了延平，其他明星私校同樣競爭激烈。先前就有網友整理「私校七雄」的錄取率，其中最低的是靜心中學，僅5%，因只招收27人；其次是再興中學，錄取111人，錄取率8.4%；復興實驗中學錄取100人，錄取率10%；薇閣中學錄取244人，錄取率12.8%；東山高中國中部則招收360人，錄取率25%。

也有家長受訪時表示，選擇私校不全是為了課業表現，有更多考量來自校園環境與安全因素。在公立學校中，一旦出現問題學生，教師往往難以有效處理，其他學生就只能自求多福，相對之下，私校校規明確、紀律嚴謹，成為吸引家長的重要原因。

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