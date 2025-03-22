蘭嶼雙獅岩2釣客落海！今尋獲1人遺體　1人仍失蹤

文／中央社

昨晚在蘭嶼雙獅岩釣魚落海的2名遊客，今天上午海巡在附近尋獲黃姓遊客遺體，尚有1人失蹤，持續動員海陸搜尋，並申請空勤直升機從空中協助搜尋。

海巡署東部分署第13岸巡隊今天上午表示，昨晚8時21分接獲第10巡防區指揮部轉羅姓民眾118報案。羅姓民眾說，他和2名男性朋友在蘭嶼雙獅岩岸際垂釣時，其中一人不慎落海，另一友人下水施救，後續皆失去蹤跡。

▲蘭嶼雙獅岩驚傳2釣客落海，今早尋獲一人遺體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蘭嶼雙獅岩2釣客落海，警消人員今上午尋獲其中一人遺體。（圖／民眾提供）

第13岸巡隊獲報後派遣開元安檢所及第4無人機區隊攜帶遙控式動力救生圈、單旋翼無人機及相關救援裝備趕赴現場實施搜索及救援，同時通報第15海巡隊、台東縣消防局台東大隊蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊第3大隊第3隊及中華民國海上救生協會台東分會蘭嶼救援隊等單位派員前往救援，因昨晚現地視線昏暗搜尋未果。

第13岸巡隊表示，今天上午在落海不遠處的母雞岩尋獲黃姓釣客遺體，而首先落海的羅姓民眾則尚未尋獲。 警方初步調查，3名釣客都是觀光客，詳細資料還需進一步調查，目前協助搜救失蹤人員。

第13岸巡隊呼籲，若於海域、港區及岸際發現危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，海巡署東部分署將立即派員馳赴救援；另安檢所均有出借救生衣安全服務，也請台東地區喜愛釣魚人士多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。