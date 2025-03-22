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大陸 大陸焦點 特派現場

華為5奈米希望？深圳神秘晶片設備廠將發表「阿里山」

▲▼深圳神秘晶片設備廠商－新凱來參加半導體展。（圖／翻攝新凱來）

▲新凱來將參加半導體展。（圖／翻攝新凱來）

記者蔡紹堅／綜合報導

深圳半導體設備製造商新凱來（SiCarrier）將於下周在上海舉行的中國國際半導體展（SEMICON China）上首次亮相，該公司與華為有密切關聯，並被視為中國大陸半導體業在美國制裁下的希望。值得注意的是，該公司的多款產品都以知名的山脈來命名，包含四川的峨眉山、福建的武夷山，甚至是台灣的阿里山。

根據《南華早報》報導，新凱來由深圳市政府支持，2023年因獲得一項使用現有DUV生產5奈米晶片的專利受到關注，被認為是華為2024年推出Mate 60 Pro手機，內建7奈米晶片的背後關鍵技術。

新凱來一直相當低調，其官網只列出了4款低技術門檻的晶片設備與產品。同時，官網的新聞資訊頁面沒有任何內容，網站上也沒有關於公司所有權或高管團隊的任何資料。

新凱來日前在官方微信帳號發出了第一篇文章，公告他們將會出席半導體展。新凱來也在文中自述，他們是一家「核心半導體設備供應商」，一直致力於「先進半導體設備」的開發與製造。

新凱來還將在半導體展上發表多種新產品，值得注意的是，其即將發表的產品皆以知名山脈作為代號，包含EPI「峨眉山」、ETCH「武夷山」、CVD「長白山」，還有ALD「阿里山」。

另外，新凱來也將派出一名高層人員，在半導體展上進行約20分鐘的演講，主題為「半導體工藝設備的機遇與挑戰」。

這篇公告已引起大陸業內人士的關注，認為這是新凱來從幕後走向台前的訊號。

▲▼深圳神秘晶片設備廠商－新凱來參加半導體展。（圖／翻攝新凱來）

▲▼深圳神秘晶片設備廠商－新凱來參加半導體展。（圖／翻攝新凱來）

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