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社會 社會焦點 保障人權

怪妻太愛騎單車「12天騎5次」　夫先外遇想離婚獲判准

記者黃翊婷／綜合報導

南部人夫阿興（化名）控訴妻子小花（化名）過於沉迷戶外活動，假日整天與外人相約騎單車、爬山，完全不照顧家庭，讓他無法接受，因而決定向法院訴請離婚。雖然阿興提告之後，反被挖出外遇的事情，但法官認為，夫妻倆早已因為嫌隙無法溝通，也未嘗試修補關係，發生這樣的結果雙方均有責任，最終裁定准許兩人離婚。

▲聊是非用圖，男女，兩性，自行車，腳踏車，社團，人際，朋友。（圖／CFP）

▲小花熱愛騎單車等戶外運動，卻引起丈夫阿興的不滿。（示意圖／VCG，非本文當事人。）

阿興在判決書中主張，他與小花已經分房睡多年，毫無夫妻之實，雖然曾經嘗試寫信、傳訊溝通，但都被無視，小花沉迷戶外活動，經常安排假日整天在外與其他人一起騎單車，家中瑣事、開銷都是由他一力承擔，可見小花早已無心經營家庭生活，他甚至曾聽見小花與「男友」通過電話吵架分手，憤而決定向法院訴請離婚。

小花則辯稱，她從未拒絕與阿興同房，而且她曾多次邀請阿興一起去騎單車，都被以「無聊、不想參加」為由拒絕；再者，孩子都已經長大各自生活，她一周獨自出去1、2天進行戶外活動，每次都是當日往返，應當不會影響到家庭生活，反而是阿興自己先搞了外遇。

法官檢視雙方出示的證據，發現小花在4年內一共參加35次戶外活動，包含騎車、登山、溯溪，期間最頻繁的時候是在12天內參加5次活動，但查無所謂的「男友」；而面對妻子指控外遇一事，阿興選擇坦承。

法官表示，雖然阿興外遇在先，但他確實也有對小花經常從事戶外活動的事情表達過不滿，小花卻依舊我行我素，夫妻倆因為各種嫌隙已無法溝通，連早上出門都不會互相打招呼，兩人近年來也沒有嘗試修補關係，發生這樣的結果雙方均有責任，而且已構成難以維持婚姻之重大事由，阿興依法請求判決離婚，為有理由，最終裁定准許，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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