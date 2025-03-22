金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」發現後立刻炒他魷魚

▲Yuki。（圖／民眾提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市3歲男童溺斃，救援現場出現假義消「金髮Yuki」事件延燒。今日Yuki出面受訪，自稱是日本人，卻全程用注音打字跟媒體對話。中檢也出手，要釐清Yuki是否有急救不當、偽造文書，將分案偵辦。對此，台中日式料理店「魚吞壽司」也發文表示，Yuki曾在店內工作過，卻因給假資料而被他們炒魷魚。

魚吞壽司21日晚間在臉書粉專發文表示，Yuki去年9月到店內工作，當時他們處理保勞健保時，要求對方提供身分證或居留證，卻接連拿到假資料，讓他們無法順利投保。

對此，魚吞壽司立刻通知Yuki停止上班，「提醒各位在與任何人接觸或合作時，務必留意對方提供的資料真實性，並保持高度警覺」。魚吞壽司也在文末附上與Yuki的對話截圖，照片顯示，Yuki第一次給的資訊錯誤後，聲稱是重新簽證後被換掉證號，再給一次後仍是錯誤。

針對Yuki一案，台中地檢署21日下午發出新聞稿指出，Yuki所持的身分證件、專業證照疑有偽造情事，認為本案涉有刑法偽造文書等犯罪嫌疑，目前已剪報分案，將指派檢察官偵辦。