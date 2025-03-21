2025桃園彩芋季329亮麗登場　新建罐子埤觀景平台等設施

▲2025桃園彩芋季329亮麗登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園彩色海芋季即將於329於溪海休閒農業區亮麗登場，市府農業局21日表示，除配合當地特色，依春、夏、秋、冬打造四季花海景觀，今年也增添新建罐子埤觀景平台、 Ubike2.0站點， 以及公共廁所等硬體設施， 強化休區機能， 提供遊客更友善的休憩環

市府農業局長陳冠義表示，彩色海芋季已成為大園溪海的指標性活動，今年活動期間自3月29日起至4月6日，適逢兒童節連假，特別以童趣裝置藝術結合生態保育議題，讓小朋友邊玩邊學新知識。農業局去年編列2000萬元預算，規劃投入轄內各休閒農業區硬體設備改善工程， 近期於罐子埤步道旁全新打造2層觀景平台，讓遊客可以透過俯瞰視角， 欣賞一整片美麗花海以及靜謐埤塘不同面貌的風光，近日將配合活動同步開放。

▲新建觀景平台設施。（圖／農業局提供）

由於，溪海休閒農業區位處大園國際航道下，是國家門面顏質擔當， 四季變換婀娜多姿，農業局特別規畫四季花海旅遊軸線，春季為彩色海芋季、夏季以沁涼西瓜節為主題、秋季配合雙十國慶打造節慶花海， 冬季則以在地特色：蕎麥、蘿蔔為主題，讓民眾體驗蘿蔔種植農事樂趣， 展現溪海休區一年四季旅遊亮點。

從浪漫花海到農事體驗， 溪海休閒農業區以在地特色量身打造四季旅遊軸線， 同時提倡落實永續觀念，農業局也將「 2025台灣燈會在桃園」桃園好農市集裝置藝術，移置溪海現地延展。