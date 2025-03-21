獨／男遭1刀斃命！兄弟點3支菸五體投地悲吼　想討公道被拉住

記者許權毅／台中報導

台中市昨晚發生一起命案，一名陳男在家飲酒後向周男叫囂，反遭周持30公分開山刀刺向陳男心臟，陳男往住家方向走了10公尺，倒地死亡。今日下午，家屬重返案發地招魂，一名疑似陳男好友的男子突然現身，點了三支菸後，跪地大喊「小弟！祢要回來（意指招魂）」一度想到犯嫌家討公道，被人拉住。

▲台中市龍井區昨晚發生一起命案，一名陳男遭開山刀刺心奪命。（圖／記者許權毅攝）



昨晚20時許案件發生後，小巷民眾發現有許多血跡，陳母原先不曉得什麼原因，還上前一同關心，要鄰居幫忙打119。不料，赫然發現男子所穿衣服很眼熟，才發現傷者竟是自己兒子。

監視器畫面拍下，周後返回屋內，死者胸口被刺中一刀後，轉身離去，突然爆出大量鮮血，走不到10公尺即倒臥巷口，送台中榮總搶救仍告不治，警方循線3小時後逮捕周嫌，依殺人罪嫌送辦。

▲▼家屬今日下午招魂，一名疑似陳男好友的男子到現場，點3支菸跪別。（圖／記者許權毅攝）



今日下午，家屬悲痛返回現場招魂，由陳男姊姊、侄子代表。第一筊未獲允諾，由法師帶著侄子說，「這裡是人間，祢不能留在這，祢兒子沒辦法祢也知道，女兒在帶小孩。」隨後才獲得聖筊。

招魂過程中，疑似陳男的兩名朋友突然騎車到場，其中一人，拿起3支香菸，先叼在嘴裡點燃，隨後跪下，悲吼「小弟，祢要回來！」祈求招魂順利，並插進香爐，又再長跪，五體投地，場面哀戚。男子隨後想往案發地點、兇嫌住家走，被另一名友人拉住。

▲家屬擲了2筊才獲得聖筊。（圖／記者許權毅攝）



陳男姊姊說，昨晚弟弟有討了20塊說要去買飲料，沒想到跑到那邊去，平時跟人也沒有結怨，不曉得原因。看到弟弟的傷口，幾乎是一刀斃命，傷口長達10公分，胸口都裂開。