　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未核准設殯葬設施挨罰60萬！士林分署扣押存款　不動產董娘秒繳清

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲范姓負責人至士林分署繳清60萬罰鍰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區某開發股份有限公司因未經核准擅自設置殯葬設施，屢次遭新北市政府開罰，最終因罰款累計達60萬元未繳，被移送法務部行政執行署士林分署執行。士林分署依法對該公司扣押銀行存款，負責人范姓女子發現帳戶遭凍結後，儘管對裁罰結果表達不滿，但為避免影響公司營運，最終仍火速繳清所有欠款。

該公司以不動產經營為主，於2023年11月間，在新北市萬里區「龍巖福田陵園」內未經核准擅自設置殯葬設施，遭民眾檢舉。經新北市政府殯葬管理處調查後，確認違反《殯葬管理條例》，對該公司裁罰30萬元，並限令最遲於2024年9月前改善或補辦合法手續。

然而，該公司未依規定辦理補正，導致再度遭罰30萬元，總罰款累計60萬元。因公司始終未繳清罰鍰，新北市政府遂於今年2月將案件移送士林分署強制執行。

士林分署受理後，依法於3月14日對該公司名下銀行存款進行扣押，確保罰款執行。公司負責人范姓女子發現帳戶遭凍結後，於3月19日親自到士林分署，並對裁罰表達不滿，質疑罰款執行的合理性。然而，執行人員耐心向其解釋法規及罰款緣由，並說明如不儘速繳納，資金流動恐持續受限，影響公司正常運營。

考量資金調度需求，范女最終選擇當日繳清所有欠款，確保公司帳戶解凍，避免進一步財產遭查扣執行。

士林分署提醒，殯葬設施設置、擴充、增建、改建等行為，皆應依法取得主管機關核准，違者將依法裁罰。若遭裁罰後未按時繳納，案件將移送執行，屆時財產恐遭查扣，影響公司營運，提醒業者切勿心存僥倖，以免得不償失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這
金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打
打落全額交割股！苦吞5根跌停板　委賣近2萬張
等不到淘寶貨！台灣爆倉卡關至少10天　釣出大批苦主
快訊／史上首次！行政院聘「前日本自衛隊幕僚長」擔任顧問　
滯留太空288天「老10歲」！　她滿頭白髮臉凹陷
快訊／林明佐「躺擔架」離開！　畫面曝光
金秀賢還是要來台！　高雄50警力戒備
「金賽綸結婚」爆料者發聲喊冤！　痛罵李鎮浩想自己活命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打字

男賴朋友家裡不走「一住3個月」　持刀攻擊警滿地血判7年半

買8盒不二坊蛋黃酥「只拿到3盒」　代購男拒退2千...下場慘了

拿打火機燒肛門...台中虐死命案驚悚酷刑曝　四肢遭銬剪刀猛刺

桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

花蓮男酒駕被扣照還載母上路　情侶路口被撞飛昏迷...畫面曝光

快訊／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所畫面曝

騎車載狗沒繫繩「衝車道害騎士慘摔」　飼主被判刑3個月

投資陷阱多！士檢聯合地政局、警方強化防堵不動產貸款詐欺

台中石岡平房凌晨大火！烈焰濃煙直竄　狗兒疑喪命火場

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打字

男賴朋友家裡不走「一住3個月」　持刀攻擊警滿地血判7年半

買8盒不二坊蛋黃酥「只拿到3盒」　代購男拒退2千...下場慘了

拿打火機燒肛門...台中虐死命案驚悚酷刑曝　四肢遭銬剪刀猛刺

桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

花蓮男酒駕被扣照還載母上路　情侶路口被撞飛昏迷...畫面曝光

快訊／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所畫面曝

騎車載狗沒繫繩「衝車道害騎士慘摔」　飼主被判刑3個月

投資陷阱多！士檢聯合地政局、警方強化防堵不動產貸款詐欺

台中石岡平房凌晨大火！烈焰濃煙直竄　狗兒疑喪命火場

稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

東京威力科創在台響應公益　捐百萬助環保與失智長者關懷

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

昇銳董座百萬交保重挫跌停　搜索當天漲停遭列注意股

男子多次「假冒員工參加尾牙」　警傻眼：還上台領獎＋大合照

高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑

出動MD-105重型消毒車　化學兵部隊演練支援除污作業

蕭煌奇爆錄新歌「想像自己是張孝全」：有唱不下去的感覺

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

「金髮Yuki」CPR遭質疑！　救護人員親示範一次看

社會熱門新聞

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

柯文哲：遭不雅片脅　3隱私檔案曝光

即／柯文哲首次開庭結束　小草聲援「加油」柯媽、陳佩琪露笑容

快訊／天母嚴重車禍！垃圾車「四輪朝天」翻覆

即／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所

獨／遭指搶救溺水童壓肚CPR　金髮Yuk想告酸民

柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席

刑事戰將林明佐交保　家屬帶2大箱裝1200萬現身畫面曝

傳劉振南婉拒接任竹聯幫幫主　2人選浮上檯面

台南余小妹路段又出事！「斑馬線行人」被撞後腦著地

安控廠中國進監視器零件改標MIT　遭搜索

更多熱門

相關新聞

大S樹葬掀熱潮！殯葬業者：詢問增幅逾三成

大S樹葬掀熱潮！殯葬業者：詢問增幅逾三成

藝人「大S」（徐熙媛）驟逝後，家屬選擇以「樹葬」方式安葬，這種環保葬法不僅讓她回歸自然，也引發社會熱議。

消失百年再浮出河面！社子島「浮覆地」368萬拍出

消失百年再浮出河面！社子島「浮覆地」368萬拍出

新北、桃園互惠...火化遺體不加價皆2000元

新北、桃園互惠...火化遺體不加價皆2000元

史上最多紀念幣　執行署11月5日拍賣

史上最多紀念幣　執行署11月5日拍賣

殯葬費太貴！　加拿大逾千具屍體無人認領

殯葬費太貴！　加拿大逾千具屍體無人認領

關鍵字：

殯葬士林分署

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

「可不可」4/7起下架8款飲品

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面