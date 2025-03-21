未核准設殯葬設施挨罰60萬！士林分署扣押存款　不動產董娘秒繳清

▲范姓負責人至士林分署繳清60萬罰鍰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區某開發股份有限公司因未經核准擅自設置殯葬設施，屢次遭新北市政府開罰，最終因罰款累計達60萬元未繳，被移送法務部行政執行署士林分署執行。士林分署依法對該公司扣押銀行存款，負責人范姓女子發現帳戶遭凍結後，儘管對裁罰結果表達不滿，但為避免影響公司營運，最終仍火速繳清所有欠款。

該公司以不動產經營為主，於2023年11月間，在新北市萬里區「龍巖福田陵園」內未經核准擅自設置殯葬設施，遭民眾檢舉。經新北市政府殯葬管理處調查後，確認違反《殯葬管理條例》，對該公司裁罰30萬元，並限令最遲於2024年9月前改善或補辦合法手續。

然而，該公司未依規定辦理補正，導致再度遭罰30萬元，總罰款累計60萬元。因公司始終未繳清罰鍰，新北市政府遂於今年2月將案件移送士林分署強制執行。

士林分署受理後，依法於3月14日對該公司名下銀行存款進行扣押，確保罰款執行。公司負責人范姓女子發現帳戶遭凍結後，於3月19日親自到士林分署，並對裁罰表達不滿，質疑罰款執行的合理性。然而，執行人員耐心向其解釋法規及罰款緣由，並說明如不儘速繳納，資金流動恐持續受限，影響公司正常運營。

考量資金調度需求，范女最終選擇當日繳清所有欠款，確保公司帳戶解凍，避免進一步財產遭查扣執行。

士林分署提醒，殯葬設施設置、擴充、增建、改建等行為，皆應依法取得主管機關核准，違者將依法裁罰。若遭裁罰後未按時繳納，案件將移送執行，屆時財產恐遭查扣，影響公司營運，提醒業者切勿心存僥倖，以免得不償失。