買了包就要背！　修包達人：放防塵袋反而加速發黴

▲馬毅因能高度修復還原包包，即使沒招牌，修包需等待，仍有不少客人拿名牌包來修。

圖文／鏡週刊

皮件維修工作室「麻吉馬」雖開在不顯眼的民宅二樓，仍有不少精品包客人靠口耳相傳找上老闆馬毅，修過上百個精品包的他直言，精品包送修最常見的狀況是發黴，因此大方分享，保養包包的小撇步。

麻吉馬老闆馬毅常受客人要求，將托特大包改成水桶包、全包染整變色，或將防塵袋改造包包，鬼斧神工的工藝被網友形容為包包醫美師，個性直白的他也不諱言，找他修包需耐心等待，且不一定會比回專櫃修便宜。

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▲機車包經過馬毅除黴、清潔、拋光五金，並更換提把的編織蠟繩，煥然一新。（維修費6,280元，實際價格依包況而定）（圖／翻攝麻吉馬IG）

找上他維修的包包，9成為精品包，最常見需求為除黴、保養，馬毅也大方分享包包保養秘訣，「東西買了就是要用，不用的話，在台灣這麼潮濕的環境下， 就是很容易發霉。」

▲機車包除黴、清潔前，滿布黴菌。（圖／翻攝麻吉馬IG）

他也發現，很多人認為，包包只要放進防塵袋，就不容易發黴，「我不放包包進防塵袋的，就是露天放著，因為防塵袋容易卡濕氣，比包包更容易發黴！防塵袋長黴之後，包包就很容易有黴。最好讓包包裸露，也不要讓太陽直射，就放置在自然的環境下，如果有空氣流通會更好。」

他也強調，特殊皮如蜥蜴皮、鱷魚皮，「我會長期讓特殊皮的包包住在冷氣房，最大原因就是不要讓它潮濕，維持在恆溫狀態，否則也容易變質。」他再次呼籲大家買包就要背，愛包也要愛對方式。



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