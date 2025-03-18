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聽我媽的就好！12星座「媽寶男」指數曝　1星座100%奪冠

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲媽寶行為可能增加伴侶間的矛盾。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

近年不少反映社會中真實生活的家庭劇都有「媽寶男」的角色，讓不少女性相當有共鳴。本次透過雷諾曼占卜來分析12星座媽寶男指數，快看看身邊的那位媽寶等級有多高！

牡羊座（3/21~4/19)
牡羊男媽寶指數70%，牡羊男在外，表現雖然強勢，但回到家只要媽媽說一句，他們馬上變成乖巧小孩，媽寶指數偏高。

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金牛座（4/20~5/20)
金牛男媽寶指數90%，金牛座很重視孝順以及家庭氛圍，小到要去什麼公司應徵上班，大到賺到的錢如何運用，都會想問家中長輩，過度依賴使得金牛男的媽寶指數來到90%。

雙子座（5/21~6/20)
雙子男媽寶指數5%，雙子座愛好自由，長輩越管雙子，他們就越愛唱反調，所以媽寶這個名詞，在雙子的世界，是不可能出現的。

巨蟹座（6/21~7/22)
巨蟹座媽寶指數80%，巨蟹男心裡就算有想法，也不敢說出來，一切都以父母的想法為主，婚後夾在父母跟老婆中間，敢怒不敢言，媽寶機率來到80%。

獅子座（7/23~8/22)
獅子男媽寶指數20%，獅子男很獨立，只有譬如說買房、投資等大事情的時候才會找家人討論，平時都能自己安排好生活及工作，所以媽寶指數只有20%喔！

處女座（8/23~9/22)
處女男媽寶指數30%，處女座他們的媽寶30%機率是來自他們想不想為了你叛逆，為什麼這麼說呢？如果你今天的邀約他不想赴約，他就會說「我媽說這家不好吃、我媽說今天不能太晚回家」。

天秤座（9/23~10/22)
天秤男媽寶指數60%，天秤男很討厭決定事情，所以習慣性的連晚餐要吃什麼，都想問媽媽，如果媽媽不喜歡自己的另一伴，那天秤有可能就會開始對伴侶扣分，各種閒言碎語都有可能出現。

天蠍座（10/23~11/21)
天蠍男媽寶指數90%，天蠍男是最容易把「我媽說」掛在嘴邊的星座，從小就習慣大小事情由父母做決定，所以長大後，很難改口，遇到別人問起工作，甚至還會說，我媽說做這個工作比較好，所以我來應徵，讓伴侶受不了的行為第一名就是天蠍男的媽寶行為。

射手座（11/22~12/21)
射手男媽寶指數10%，射手座自由習慣了，非常有自己的想法，無論是伴侶或父母都管不動他，甚至還會唱反調，所以跟雙子一樣，媽寶這個詞不在他們的字典裡。

摩羯座（12/22~1/19)
魔羯男媽寶指數100%，魔羯男非常顧家、愛家，做什麼事情都會徵求家人意見，如果伴侶跟家人意見相反，魔羯會跟伴侶說「聽我媽的就好」，所以要成為魔羯男的伴侶，其實有一些媽媽的影子或魄力，會更深得魔羯座的心，媽寶指數100%冠軍非魔羯莫屬。

水瓶座（1/20~2/18)
水瓶男媽寶指數5%，水瓶天馬行空的想法，任何人都無法追上他，同樣的，他也很接受每個人都有自己的想法，當伴侶與媽媽意見相反時，水瓶會鼓勵他們互不干涉，生性熱愛自由的水瓶，媽寶指數只有5%，我自己的想法最重要，你們要幹嘛不關我的事。

雙魚座（2/19~3/20)
雙魚男媽寶指數95%，雙魚男性情敏感，悲天憫人，會擔心不按照家人的意思，讓家人難過，所以連要跟另一伴去三天兩夜旅遊，都會擔心媽媽不同意，如果回家問媽媽真的不同意，雙魚真的會取消住宿預訂，改成回家吃飯，讓伴侶非常困擾的95%高分媽寶男。

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