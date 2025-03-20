4生肖大走財運！「春分」12生肖運勢一次看　屬猴有貴人加持

文／命理老師 邱彥龍

24節氣的春分於今（3／20）交換，12生肖運勢也會隨之轉換，所謂風水輪流轉，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，春分雖日夜溫差大，但光灑大地，福氣漸長，鼠、牛、兔、豬將大走財運，蛇跟猴則走貴人運，會有貴人相助，至於屬雞則是大走桃花運。

▲春分節氣。（示意圖／Artguru AI製圖）



12生肖在春分時節（3／20～4／4）各有什麼注意事項，邱彥龍老師一一分析如下：

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鼠

屬鼠的朋友這段時間要盡量擴張自己的名氣跟人氣，這樣財運就會非常旺，不但對財富的敏感度變高，貴人運也極強，只要能積極的往前進，將能得到非常好的收獲。

牛



屬牛的朋友這段時間要學會溝通跟行銷、學著如何把話說好，提升感受力，會擁有大財運並掌握權力，在工作上得到幸運之神的助力。

虎



屬虎的朋友這段時間能精準地掌握財運與客戶的需求，繼續保持正向的心態，雖然工作或身體健康會有一些變動，但並非壞事，最後問題一定能解決，花出去的金錢，也能在往後將其回填，心煩的時候，整理家裡或內心，都能得到很棒的舒適感跟愉悅。

兔

屬兔的朋友這段時間偏財運很旺，擁有無形的磁場庇護，多多用心看見世界的美好，享受當下，開心的玩樂，不妨趁機解放自己，讓靈魂自由。

龍

屬龍的朋友這段時間對某些事會有點心理不平衡，在工作上也會感受到壓力，容易因溝通不良而得罪一些人，千萬不要萌生負面想法，否則容易吃大虧。積極是好事，但建議這段時間先不要急著做重大決定，健康上要特別注意。

蛇

屬蛇的朋友這段時間只要按照原規畫進行，並一邊多考察、多研究，會有貴人相助。儘量增進友誼，可以獲得不少支持，海外或外地布局，對事業或財富會有很大的助力。提升自己的高科技技能或者往上進修都是好事。

馬

屬馬的朋友這段時間身體健康方面要多注意，有不舒服千萬不要拖延，投資方面也要謹慎，量力而為即可，因為看似很好的情況，還是會有變化，切記勿將自我逼入絕境。

羊

屬羊的朋友這段時間運勢吉凶參半，事業會有不錯的機會，但也比較容易有情緒的波動，往海外、異地拓展會是不錯的選擇，或往宗教、學習上發展，人氣跟名聲都會提升不少，遇到問題要勇敢面對，但也要謹慎。

猴

屬猴的朋友這段時間擁有貴人運，能在事業上發光發熱，名氣、人氣、財氣都很旺，但在擴張之餘，也要量力而為，只要不要過度擴大，會有快速進財的機會。

雞

屬雞的朋友這段時間桃花運旺，在團體中容易成為焦點或領導者，會有一幫人跟著你，擁有大筆收入的機會，成名也會更容易，可以把握好旺運。

狗

屬狗的朋友這段時間需要名氣與人氣來替自己加持，但建議暗地運作就好，事情未完成之前切勿先曝光，否則容易見光死，金錢使用要謹慎，會有意料之外的花費。把愛擴大會有不錯的助力。

豬

屬豬的朋友這段時間第六感很強，容易受到萬眾矚目，升官發財的機會很高，財運很旺，會被欣賞與喜歡，當然也要好好篩選與選擇，才不會被有心人利用了。

▲春分是牽動世界的重要節點。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



進入春分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，春分是牽動世界的重要節點，大至國家、小至家庭或個人，這兩年都必須用心體會「變」這個字，要去尋找出自己的卡關點，通常都是自己最不想面對、最不開心、最糾結的地方，去面對與和解，就能在2025、2026這兩年進入逆轉勝。

邱彥龍老師還分析春分這16天，上升星座受到土星、金星、水星、海王星跟凶星羅侯、計都等影響，許多人會覺得壓力特別大，腦袋會自己亂編故事，造成自我內耗，也容易有口舌是非、懶散、拖延、恐慌、猜忌，甚至爆發弊端。

邱彥龍老師表示，一直到4月13日金星逆行，家庭、情感、財富方面都比較容易有波折，跨不過去的人就容易放縱自我，變得懶散、好色與虛榮，小心這樣不但會影響財運，也容易犯桃花劫，建議稍微放慢腳步，保持樂觀的心態，事情自然會變得順暢；另一方面，4月13日前也適逢水逆，因此非常不適合談判、簽訂契約或做重大決定，否則合約或計畫容易生變。

另外，春分期間最旺的星是太陽、木星、冥王星跟海王星，有利於上升星座、太陽星座或月亮星座落在水瓶、雙魚、雙子、牡羊、巨蟹、金牛、處女等7個星座的人，不但會有貴人相助，若能跟合夥人、另一半或客戶互相幫助，可以讓彼此事業、名聲、財富大大提升，並共同成長。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師