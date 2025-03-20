　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德日前要求落實「赴陸登錄」，令不少觀光業者擔憂生意可能受影響。對此，陸委會發言人梁文傑表示，登錄是為了民眾的安全，從來沒有強制性，不會影響到國人出國觀光的意願。

梁文傑20日在例行記者會上提到，赴陸登錄的部分，政府一直很明確，不管是陸委會的赴陸港澳登錄，還是外交部的赴國外登錄，都是為了要讓大家在急難的時候，有一個緊急求助的管道。

梁文傑強調，「這個登錄是為了安全，不是為了要掌握你的行蹤，所以從來也沒有強制性，也不會去影響到國人出國觀光的意願。」

▼陸委會宣傳「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，總統賴清德日前將對岸界定為「境外敵對勢力」，有媒體詢問陸委會有沒有打算提高旅遊「橙色」警戒。對此，梁文傑回應，橙色警戒本就是考慮到中共，「他們試圖消滅中華民國，用『懲獨22條』來恫嚇，對我方民眾濫權羈押、逮捕。」

梁文傑說，本來就有考慮到相關因素，不會因為總統說了「境外敵對勢力」就影響到什麼，「所以目前看起來沒有提高燈號的必要。」

據統計，2024年1月1日至10月31日，「國人赴陸港澳動態登錄系統」赴陸登錄人次約5萬5千多筆，較去年同期成長約14倍；不過，相較於去年國人赴陸人次高達230.4萬，僅有不到3%的人有登錄。

▲▼陸委會「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《橫豎》主播氣瘋！　直播狠嗆金秀賢：我公開你菊花了嗎？
超辣日本舞孃團來台！　人間「胸」器突掏出食物
獨／友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理
快訊／家屬痛喊「金賽綸沒墮胎、結婚！」《橫豎》警告：李鎮浩要
2台人在大馬被抓「恐判死刑」
家寧切割媽媽「恐越弄越糟」　律師曝：聲明少了1物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

賴清德社會防衛韌性演練賣芒果乾？　總統府：缺乏常識政治語言

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

賴清德社會防衛韌性演練賣芒果乾？　總統府：缺乏常識政治語言

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

快訊／《橫豎》主播氣瘋！　直播狠嗆金秀賢：我公開你菊花了嗎？

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

江少慶「往好的方向走」　王尉永復健進度比預期快

奇美醫院「健康哈伯站」　使用人數激增近5成

世壯運大巨蛋開幕門票完售　演出卡司曝！阿爆、告五人領銜

網路禁止刊登販售電子煙+加熱菸　桃園衛生局：最重罰100萬

「新竹市幸福宜居網2.0」再進化　落實「智慧治理」城市願景

快訊／高雄岡山公寓竄濃煙！住戶「地下室燒金紙」涉縱火

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

政治熱門新聞

五一勞動節有望全國放假！　人事長蘇俊榮：我不反對

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

業者協助罷免「營收少50%」　王浩宇：記得消費

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

防大教授與陸合作　邱國正曾轟要槍斃掉

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

陸配亞亞曝遭遇假新聞、網暴　謝寒冰幫發聲：不喜歡言論就能趕人走？

更多熱門

相關新聞

旅行社代辦陸身分證最高罰50萬！

旅行社代辦陸身分證最高罰50萬！

政府近期清查國人持有大陸證件狀況，陸委會近日進一步在臉書發文警告，旅行社代辦大陸身分證、居住證等是違法行為，最高可處50萬元以下罰鍰。

加大清查國人持陸證件　沈有忠澄清不影響台胞證

加大清查國人持陸證件　沈有忠澄清不影響台胞證

台灣父子遭陸拘留迄今！　海基會陸委會都證實了

台灣父子遭陸拘留迄今！　海基會陸委會都證實了

恢復軍審是進入「準交戰」？　沈有忠：是要軍人講武德

恢復軍審是進入「準交戰」？　沈有忠：是要軍人講武德

國安17條降兩岸交流？　沈有忠：無意封殺緊縮

國安17條降兩岸交流？　沈有忠：無意封殺緊縮

關鍵字：

陸委會赴陸登錄

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧爆「在家一直被控制」！

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面