陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德日前要求落實「赴陸登錄」，令不少觀光業者擔憂生意可能受影響。對此，陸委會發言人梁文傑表示，登錄是為了民眾的安全，從來沒有強制性，不會影響到國人出國觀光的意願。

梁文傑20日在例行記者會上提到，赴陸登錄的部分，政府一直很明確，不管是陸委會的赴陸港澳登錄，還是外交部的赴國外登錄，都是為了要讓大家在急難的時候，有一個緊急求助的管道。

梁文傑強調，「這個登錄是為了安全，不是為了要掌握你的行蹤，所以從來也沒有強制性，也不會去影響到國人出國觀光的意願。」

▼陸委會宣傳「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）



另外，總統賴清德日前將對岸界定為「境外敵對勢力」，有媒體詢問陸委會有沒有打算提高旅遊「橙色」警戒。對此，梁文傑回應，橙色警戒本就是考慮到中共，「他們試圖消滅中華民國，用『懲獨22條』來恫嚇，對我方民眾濫權羈押、逮捕。」

梁文傑說，本來就有考慮到相關因素，不會因為總統說了「境外敵對勢力」就影響到什麼，「所以目前看起來沒有提高燈號的必要。」

據統計，2024年1月1日至10月31日，「國人赴陸港澳動態登錄系統」赴陸登錄人次約5萬5千多筆，較去年同期成長約14倍；不過，相較於去年國人赴陸人次高達230.4萬，僅有不到3%的人有登錄。