「闊折疊」亮相！華為新手機Pura X首搭鴻蒙5　售價3.4萬元起

▲華為新手機Pura X闊折疊在20日發布會上亮相。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

華為Pura新品發布會20日在深圳舉行。華為創辦人余承東在會上，為消費者帶來了首款「闊折疊手機—華為Pura X」，五種機身配色正式亮相，搭載16:10的超大螢幕，並首搭鴻蒙HarmonyOS 5系統和鴻蒙AI，目前已開啟預售，吸引不少人到實體門市，一「摸」究竟。

據《每日經濟新聞》報導，華為Pura X配置五種先鋒配色，其中典藏版分別為，型格紅、型格綠、零度白、月影灰。價格公佈，7499元起（人民幣，下同，約台幣3.4萬元），典藏版8999元起（約台幣4.1萬元）。

▲價格公開7499元人民幣起。（圖／翻攝自微博，上同）

鴻蒙AI助手「小藝」，融合盤古大模型與DeepSeek技術，號稱擁有視覺交互、真人感對話，超過100個真實場景心理大模型，讓其對話更像一個真人。

在閱讀體驗上，華為PuraX首發AI眼動翻頁，採用人眼運動軌跡識別技術，幫助用戶在閱讀到頁末時，自動翻頁，據悉，400萬字的《慶餘年》原本需2萬次翻頁動作，通過這一功能達到，日均減少1500次，真正做到閱讀時，解放雙手。

▲華為新手機Pura X闊折疊大小較一般手機還小。（圖／翻攝自微博，上同）

余承東在發布會上，還向APP開發夥伴喊話，「加緊把未鴻蒙化的常規應用，盡快地鴻蒙化，來讓所有的用戶，所有的APP，都能享受到極致的鴻蒙應用體驗。」

對於華為新機「闊折疊」的亮相，引起網友兩派討論。不少人認為，外型上小巧的設計十分吸引人，「完完全全就是我夢中情機的樣子，真的很想入手」、「老實說，這次的外觀設計，確實是花了功夫的」。

也有人指出，「這麼貴啊，我看看就好」、「我咋感覺怪怪的，不像手機又不像平板，價格還不好看」、「余大嘴先前還說人人都買得起的價格，高估我們了」、「過度期待了」、「華為不再是以前那個華為，飄了」、「打擾了，下一個，告辭」。