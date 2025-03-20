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台灣發現特有種「魚池琴蛙」！全球不到700隻　僅剩2塊棲地

▲▼台師大與生多所發表新物種「魚池琴蛙」，成為全球最瀕危的蛙類之一。圖為魚池琴蛙的雌蛙。（圖／林春富攝影，台師大提供）

▲台師大與農業部生多所發表新物種「魚池琴蛙」，為全球最瀕危的蛙類之一。圖為魚池琴蛙的雌蛙。（圖／林春富攝影，台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大與農業部組成研究團隊，共同發現台灣特有新蛙種「魚池琴蛙」，證明台灣與日本琉球的豎琴蛙在遺傳特徵、叫聲等不同，破解40年身世懸案，研究成果發表在國際知名期刊《動物檢索》，全世界只剩1個族群、2塊棲地，數量初估約300至700隻，被定義為「極度瀕危」，政府將投入保育行動。

今（20日）是「世界青蛙日」，台師大生命科學系教授林思民帶領團隊，和農業部生物多樣性研究所、農業部林業試驗所合作研究，共同舉行學術成果發表會，正式發表新獨立物種「魚池琴蛙」。

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魚池琴蛙的發現可追溯至1980年代早期，當時在台師大擔任助教的陳世煌，在農業部林業試驗所蓮華池研究中心的採集行旅中，發現「形似腹斑蛙，但是體型較小」蛙種。儘管陳世煌當時懷疑是新物種，但因為缺乏可用分子證據而未正式發表。1990年代後，多數科學家認為台灣豎琴蛙與日本豎琴蛙相同。

林思民團隊在2019年重啟研究，發現台灣豎琴蛙與日本豎琴蛙（琉球琴蛙）的遺傳有明顯差異。林思民表示，經過遺傳鑑定，發現台日兩處豎琴蛙已有明顯遺傳分化，魚池琴蛙比琉球琴蛙明顯小了一大截，魚池琴蛙的腿部花紋數量也明顯多於琉球琴蛙，且魚池琴蛙的叫聲急促高亢，琉球琴蛙則緩慢低沉。

▲▼台師大與生多所發表新物種「魚池琴蛙」，成為全球最瀕危的蛙類之一。圖為新種魚池琴蛙。（圖／林春富攝，台師大提供）

▲台師大與生多所發表新物種「魚池琴蛙」，也是全球最瀕危的蛙類之一。（圖／林春富攝，台師大提供）

為表彰陳世煌發現新物種青蛙的貢獻，研究團隊將此新物種命名為「魚池琴蛙」，拉丁學名為Nidirana shyhhuangi（世煌琴蛙），並將陳世煌自1984年留存至今收藏，作為分類學上最重要模式標本，研究成果也發表在國際知名期刊《動物檢索》（Zookeys）。

農業部生物多樣性研究所副研究員林春富指出，魚池琴蛙全球只剩1個族群、2塊棲地，也就是蓮華池與日月潭的周邊濕地，分布總面積僅剩0.014平方公里，成體族群數量初估約300至700隻，農業部擔憂生存會受到颱風或土石流等外在高擾或威脅，政府相關單位已出版保育行動計畫，並投入垃圾清除、引水等棲地改善行動。

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