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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

亮相「勁蜂一型」巡飛彈無人機！　中科院：滯空15分鐘導控距離8公里

文／軍聞社

為整合產學研能量、加速民雄航太暨無人機產業園區發展，國家中山科學研究院與臺灣大學、雲林科技大學、虎尾科技大學簽署「聯盟合作暨備忘錄MOU」，攜手推動人才培育、營運管理、科研發展，以及無人機產業數位孿生與人工智慧技術應用，促進產學研深度合作。

簽約儀式於臺大雲林分部舉行，中科院院長李中將、臺大校長陳文章、虎尾科大校長張信良及雲科大副校長巫明昌等人出席，並邀請亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商及有意進駐園區的企業共同參與。 　

現場展出紅雀三型無人機、野戰型軍用外骨骼等自主研發成果，並正式亮相「勁蜂一型」巡飛彈無人機。該機滯空時間15分鐘、導控距離8公里，配備光學與紅外線酬載，可透過發射筒發射，執行目標辨識、追蹤與視距外精準打擊，展現國防自主研發實力。 　

中科院強調，此次合作是無人機產業發展的重要里程碑，未來將與三校推動更多科研計畫，加快技術創新與疊代速度，提升國際競爭力。同時，參與計畫的學生將成為未來無人機產業關鍵人才，實現學用合一，為臺灣無人機產業發展奠定堅實基礎。 　

此外，中科院響應政府無人機產業發展政策，積極推動嘉義民雄航太暨無人機產業園區建設，結合現有研發能量、量測與驗證設備，並設立模擬算力中心，透過產學研緊密合作，加速國內無人機產業成長，強化臺灣在全球供應鏈中的競爭優勢。

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