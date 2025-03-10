「一頂傘代表一條生命」　泰拳女冠軍林妤珊細心守護傘兵安全

軍聞社／記者陳彥樺專訪

在陸軍空降訓練中心的傘具整備連，擔任中士副班長的林妤珊，以堅定的信念和精湛的技術，默默守護著每一位傘兵的生命安全。她不僅打破了性別刻板印象，更以實際行動證明了女性在軍中同樣能扛起重任。

「當軍人是我想要獨立自主，為自己負責的選擇。」談起從軍的初衷，林妤珊語氣堅定。她希望分擔父母的辛勞，同時也實現自己對跳傘的嚮往。因緣際會下，她選擇了傘具整備連，開始了一段充滿挑戰與成長的軍旅生涯。

傘具整備工作，不僅要有精湛的技術，更是對細節與專注力的極限挑戰。林妤珊回憶起受訓時，整個班只有她一位女性，面對與男性官兵之間體力上的差距，她選擇用反覆練習和請教前輩的方式，精進摺傘技術。

「每一頂傘都代表著一條生命，不能有絲毫馬虎。」林妤珊解釋道，從檢查外包到封包，每個步驟都必須謹慎對待。特別是傘頂連接環的檢查與綁紮，她的每一次摺傘，都是用心與技巧的結合，力求零疏失。

作為副班長，林妤珊並非以權威帶領，而是以朋友般的關懷，與班兵分享經驗，解決問題。她認為，摺傘不只是技術活，更是心理素質的鍛鍊。面對新進成員的挫折與疑問，她總是耐心傾聽，並給予實際建議，幫助他們快速成長。

「其實女生也可以做粗工，只是沒有機會去學。」林妤珊提到，從軍11年來，傳統性別分工的觀念逐漸被打破，越來越多女性站上訓練場擔任教官，或是執行高風險的任務。她自己便是最佳例證，無論是細膩的檢查還是需要力量的封包，她都一一克服，憑著細心與毅力，逐步累積起扎實的專業能力。

除了軍旅，她更是一名優秀的運動員。林妤珊曾在全國拳擊總統盃奪得第三名，全國散打與業餘泰拳錦標賽稱霸第一，更在世界泰拳錦標賽中奪冠，展現出堅毅與不服輸的精神。這樣的拼勁，也貫徹在她的軍旅生涯，使她成為部隊中值得信賴的骨幹。因此，她也在近戰格鬥師資班擔任助教，將自身豐富的實戰經驗傳授下去，進一步強化部隊的戰鬥力。

林妤珊的丈夫同樣在空訓中心服務，擔任傘教組（神龍小組）教官，兩人雖分屬不同單位，卻有著共同的使命感與默契，不僅讓林妤珊能全心投入摺傘工作，更是她持續奮戰的最大動力。

秉持「保障生命，傘安第一」的信念，林妤珊以無數次細心摺傘的身影，詮釋了女性在軍中的價值與力量。她的故事，展現了軍中女性不被定義的勇氣與擔當。未來，林妤珊將繼續以細膩與堅毅守護每一位傘兵的生命安全，她的無畏精神，不僅激勵著傘整連的夥伴，更讓人看見女性軍人在各自崗位上發光發熱的身影。