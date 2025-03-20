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全球每天1千兒童缺水亡！世展會號召集資　每10秒多1人有乾淨水

▲▼全球有6億兒童缺乏乾淨水，甚至每天有近1000名5歲以下幼童因此死亡。台灣世界展望會建造供水設施，讓更多孩童擁有乾淨水可健康成長。（圖／台灣世界展望會）

▲全球有6億兒童缺乏乾淨水，為了取水常常無法上學，甚至每天有近1000名5歲以下幼童因此死亡。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／綜合報導

全球有6億兒童缺乏乾淨水，甚至每天有近1000名5歲以下幼童因此死亡。台灣世界展望會在「322世界水資源日」前夕，號召民眾集資為孩子建造供水設施，讓世上每10秒就多一個人享有乾淨飲用水，同天響應「地球關燈1小時」行動，關水關燈珍惜資源。

根據聯合國及世界衛生組織統計，全球至今仍有約22億人沒有乾淨飲用水，每年估計約有100萬例腹瀉死亡，是因不安全飲用水及髒亂環境所導致。其中在脆弱地區的兒童更令人心疼，腹瀉成為5歲以下死亡的主因之一，每年導致約44.4萬名兒童死亡。

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缺乏水資源對兒童的其他負面影響，還包括：剝奪教育、疾病、飢餓等。不少居民為了取水，得走長遠的路途，途中可能遭遇搶劫、性侵等。在尚比亞姆羅科索（Mporokosa）區的一所學校，因為從未擁有穩定水源，全校308名學生需要到遙遠的溪流取水，而無法好好上學。

展望會的水資源暨衛生方案，長期為脆弱地區建置洗手台、廁所等基礎衛生建設，並成立社區水資源管理委員會持續維護設備，使水源源不絕。

▲▼全球有6億兒童缺乏乾淨水，甚至每天有近1000名5歲以下幼童因此死亡。台灣世界展望會建造供水設施，讓更多孩童擁有乾淨水可健康成長。（圖／台灣世界展望會）

▲在莫三比克北部，12歲的克勞迪娜（Claudina）每天都得走25分鐘從充滿細菌和寄生蟲的水坑取水，健康也被威脅。（圖／台灣世界展望會）

剛果民主共和國一位12歲女孩奧黛莉（Audrey）對展望會工作人員說，在有井水之前，只能喝充滿泥土的河水，「我每個月都在生病，每年缺課兩、三個月。」

展望會後來在各地建造設施、提供乾淨水後，孩子們紛紛表示，「水讓這裡的一切都變得更好了！」10歲的肯亞女孩琪魯（Cheru）說，她再也不用走遠路去取水，可以穿著乾淨制服安心上學、開心閱讀與玩耍。

▲▼全球有6億兒童缺乏乾淨水，甚至每天有近1000名5歲以下幼童因此死亡。台灣世界展望會建造供水設施，讓更多孩童擁有乾淨水可健康成長。（圖／台灣世界展望會）

▲有了供水設施，10歲的肯亞女孩琪魯（Cheru）說，她再也不用走遠路去取水。（圖／台灣世界展望會）

台灣世界展望會會長李紹齡表示，2023年展望會在全球為310萬人提供乾淨水源、使67.5萬名孩子可在學校就近取水，是世界上為發展中國家提供乾淨水資源的最主要非政府組織之一，今年仍持續為斯里蘭卡、尼日、瓜地馬拉、寮國、印尼等國家創造改變，搶救缺水地區孩子的生存權、健康權，進而保障其受教權。

台灣世界展望會呼籲民眾，珍惜水資源及節約能源，邀請大眾於3月22日「世界水資源日」及4月22日「世界地球日」，參與「地球休息時間——關水關燈1小時」全球行動，讓地球獲得休息，讓更多人以行動守護珍貴的地球資源。

展望會也邀民眾響應「乾淨的水源，孩子的救援」水資源行動集資，讓弱勢社區及孩童有健康成長的機會，即日起凡透過台灣世界展望會官網線上捐款，單筆滿2000元，就贈美國時尚環保品牌HYDY環保派對杯一只；滿6000元即贈HYDY燜燒罐一只，數量有限，贈完為止。

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