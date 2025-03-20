五一勞動節有望全國放假！　人事長蘇俊榮：我不反對

▲行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

五一勞動節全國統一放假討論多時，國民黨立委王鴻薇今（20日）質詢時問人事總處人事長蘇俊榮，否支持五一勞動節變全國性國定假日？蘇俊榮當場回覆「我不反對啦」，未來可以開放討論，人事總處尊重內政部對於放假日的規劃。

立法院司法及法制委員會今（20日）邀請行政院人事行政總處人事長列席報告業務概況，並備質詢。王鴻薇在質詢時先指出，台灣現行的國定假日12天，不但低於香港的17天、日本16天、韓國15天，更少於中國大陸的12天；針對各國薪資排名來看，台灣在各國中名列第44位，低於第23位的香港、第29位的日本以及第35位的韓國，僅領先第63位的中國大陸。

王鴻薇說明，因此國民黨主張「還假於民」，該議題也得到56.7%的民眾支持，「人事長請問你是不是支持我們有更多的國定假日？不要讓台灣變成假比其他國家少這麼多的血汗勞工」。

蘇俊榮先說，目前國定假日有11天，跟新加坡一樣，國人每年約有115天的假日，在全世界來說相當合理，雖然大家都希望多放一點假，但還是要考量業者經營狀況。

王鴻薇進一步問，人事長是否支持五一勞動節節變成全國性國定假日？蘇俊榮回應，不反對這個議題，節日實施方法是內政部在訂定，他們會尊重內政部對放假日的規劃。

王鴻薇追問，是否支持教師節也列為國定假日？蘇俊榮說，除了教師節還有軍人節等各族群的問題，必須綜合考量。