世界最快樂國家2025排名！芬蘭8度奪冠　台灣第27稱霸東亞

▲2025年度「世界快樂報告」20日出爐，台灣名列第27名，領先新加坡、日本與南韓。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹雅婷／綜合報導

2025年度「世界快樂報告」（World Happiness Report）20日出爐，由芬蘭連續8年蟬聯第一，獲評世界最快樂國家，接著依序是丹麥、冰島、瑞典與荷蘭。台灣名列第27名，領先新加坡、日本與南韓。

CNBC報導，這份報告由牛津大學幸福研究中心（The Wellbeing Research Centre）發布，依據2022至2024年自我評估生活滿意度平均值以及蓋洛普世界民調「坎特里爾量表（Cantril Scale）」來進行排名，同時納入人均國內生產總值（GDP）、社會支持、健康預期壽命、自由度、慷慨程度、無貪腐6大變數。

依據這份報告，全世界10大最快樂國家分別為芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、荷蘭、哥斯大黎加、挪威、以色列、盧森堡與墨西哥。

台灣名列第27名稱霸東亞國家，優於新加坡（34）、越南（46）、泰國（49）、日本（55）、菲律賓（57）、南韓（58）、馬來西亞（64）、中國大陸（68）、香港（88）。

報導指出，第2名的丹麥過去10多年來一直在這份榜單的前10名，儘管丹麥人繳的稅很重，最高可達收入一半，但國人享有多項福利，除了大多數醫療服務免費、托兒服務有補助，大學生還能在免繳學費之際領取其他補助金。