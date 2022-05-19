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台灣「世界幸福報告」排名26　超越日韓中港！蟬聯東亞國家最優

▲▼台灣成功防堵病毒入侵，台北仍能如往日舉行跨年。（圖／路透社）

▲台灣在最新「世界幸福報告」中排在全球第26名。圖為台北2022跨年晚會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國「世界幸福報告」（World Happiness Report）依全球調查數據，揭露約150個國家的人們如何評價自己的生活，今年已發布10周年。在2022年最新的幸福報告中，台灣排在第26位，比起去年下降2個名次，但得分為6.51分，較去年上升0.05分，優於日、韓、中、港等地，蟬聯東亞「幸福感最高」國家。

彭博報導，聯合國2022年版「世界幸福報告」依2019至2021年調查數據公布排名，在全球146個國家和地區中，由芬蘭連續第5年被評為「全球最幸福國家」，得分遠遠領先其他國家。其後依序由丹麥拿下第2名，冰島超越瑞士排在第3名，第5名則是荷蘭。美國排在16位，比去年上升3名，中國排名則為第72名。

台灣今年排在第26位，比起去年第24名，儘管下降了2個名次，不過仍蟬聯東亞「幸福感最高」的國家，比新加坡（27名）略高一名，大幅優於日本（54名）、韓國（59名）、菲律賓（60名）、泰國（61名）、馬來西亞（70名）、中國（72名）與香港（81名）等國家或地區。

今年再次由阿富汗墊底全球「最不快樂國家」，正面臨經濟崩潰的黎巴嫩為倒數第2名，倒數第3名為辛巴威。不過，資料搜集期間俄烏戰爭尚未開打，俄羅斯（80名）與烏克蘭（98名）的排名並未受戰事影響。

彭博指出，「世界幸福報告」發布的10年間，幸福感增加最多的國家是塞爾維亞、保加利亞與羅馬尼亞，幸福感下降最多的則是黎巴嫩、委內瑞拉及阿富汗。值得注意的是，全球大多數國家壓力、憂慮與悲傷平均呈現長期緩慢上升趨勢，而「生活享受」則略有長期下降趨勢。

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