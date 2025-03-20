溫泉觀光協會理事長「父子交棒」　最年輕理事長正式上任

▲中華民國溫泉觀光協會理事長「父子交棒」，李浩瑋（右）從父親李吉田（左）手中接過印信。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／地方報導

中華民國溫泉觀光協會18日舉行理事長交接典禮，由第七屆理事長李吉田「父子交棒」，將印信交接給兒子李浩瑋，由李浩瑋正式上任協會第八屆理事長。李浩瑋表示，協會將持續與相關部會學者，研議溫泉理療法規與方向，朝溫泉理療合法化邁進。

中華民國溫泉觀光協會18日在新北市馥蘭朵烏來渡假酒店，舉行第七、第八屆理事長交接暨理監事授證典禮，本屆理監事團隊匯聚全台19個溫泉區協會代表，並且成員年輕化，為溫泉產業注入活力與創新動能。

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▲中華民國溫泉觀光協會18日在新北市馥蘭朵烏來渡假酒店，舉行第七、第八屆理事長交接暨理監事授證典禮。（圖／記者白珈陽翻攝）



李浩瑋（35歲）是現任南投北港溪溫泉觀光協會理事長、南投觀光產業聯盟協會副理事長及南投旅館商業同業公會常務理事，長期深耕觀光產業，在本場儀式中，從父親李吉田手中接下印信，正式上任中華民國溫泉觀光協會理事長，李吉田則任職榮譽董事。

李浩瑋表示，台灣溫泉產業潛力無限，未來協會將承襲既有基礎，深化產官學合作，推動創新計畫，打造具特色與永續發展的溫泉旅遊環境，讓台灣溫泉不僅在國內市場持續成長，更邁向國際舞台。

李浩瑋說，感謝父親的卓越領導，以及歷屆理監事、各溫泉區代表和工作團隊，積極推動台灣溫泉觀光，與官方建立良好合作關係，爭取產業資源，使協會在過去的耕耘中獲得產業與社會各界的肯定。

李吉田說，感謝全體理監事與會員夥伴的支持，台灣溫泉產業能有今日成就，來自所有業者共同努力與堅持。未來，期待協會持續推動創新，讓台灣溫泉與世界接軌，提升國際競爭力，並透過溫泉品牌加值、跨國合作，讓「台灣好湯」不僅是國內旅遊的驕傲，更成為全球旅客心目中必訪的溫泉勝地。

