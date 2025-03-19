明晨最凍探6度　下周暖如夏「中南部高溫上看31度」

▲強烈大陸冷氣團發威，明天清晨局部低溫下探6度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團持續發威，預估影響到明天(20日)清晨，西半部在輻射冷卻加碼下，竹苗可能出現局部6度或以下低溫，明天白天起氣溫將逐日回升，不過周六前仍有輻射冷卻影響，日夜溫差大，下周持續回暖，下周二、三中南部高溫上看31度，感受溫暖微熱。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，西半部輻射冷卻作用明顯，要留意台南以北、宜蘭的低溫，預估新竹、苗栗可能出現局部6度或以下低溫。

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劉沛滕指出，明天白天開始冷空氣減弱，氣溫回升，一連整周天氣較為穩定，僅花東、恆春半島在周六前有零星降雨，其他各地天氣穩定，日夜溫差大，後續溫度一天比一天回升，不過明天晚上仍有局部10度以下低溫，周六之前有少部分輻射冷卻影響。

▲▼低溫分布和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫方面，劉沛滕說明，周四白天起溫度逐日回升，下周二、下周三比較高溫，北台灣約27到28度，中南部可到30到31度，感受溫暖微熱。

此外，劉沛滕表示，周日白天到下周一、二氣溫回升，也沒有水氣，因此各地大多晴到多雲；下周三吹東南風，略有水氣，花東、恆春半島有點降雨；下周四有一波東北季風影響，強度沒有很強，不過時間點在一周之後，仍待進一步觀察，3月底沒有明顯冷空氣，4月還要再觀察，過往春天4月還是可能有轉冷時刻。

▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）