洗腳只有沖水！她認真搓一周「有驚人變化」　網曝洗澡好物：更嫩

▲洗澡時會不會認真搓身體？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

洗澡的時候，會不會認真搓身體？近日有網友發文透露，因為她洗澡太慢，所以後來就養成「大腿以下只沖水」的習慣，一直到近日，因為她有充裕的時間洗澡，所以她就認真的搓腳，沒想到一個禮拜後，腿居然變得很白，讓她意識到洗澡有沒有認真搓真的有差。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「原來洗澡有沒有搓真的有差」為標題發文，提到她洗澡的時間比較長，所以常被家人責備洗太久。於是，她就養成「大腿以下只沖水」的習慣，以節省時間，只是她也發現，自己的腿有很明顯的差異，其中一部分特別白，另一部分特別黑。

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原PO起初以為，那只是她穿短褲曬太陽所造成的色差，但一直到近期，她因為住校、洗澡不會被催促，所以就開始用毛巾、泡泡認真搓腳，結果才過一個禮拜，她的腿就變得很白，看不出之前黑白分明的痕跡。因此她現在便意識到，原來她腿上的顏色差異，是受到洗澡習慣影響，洗澡有沒有認真搓真的有差！

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不知道有沒有人跟我一樣？在洗澡的時候怎麼搓都搓不出東西來，但是在身體快乾穿衣服的時候，有時候手擦到就會有灰」、「好特別的體驗，洗澡就是要好好洗呀！家人幹嘛催嘛」、「我一直以來都會搓，現在才明白為何我家人洗澡10、15分鐘就搞定了」。

其中還有網友分享，「發現用搓澡巾認真洗，皮膚會更白、更嫩，其實我們也是髒的，但因為皮膚白，可能髒得不明顯」、「我小時候也都亂洗，後來買那個搓澡的發現乾淨很多」」、「用沐浴球搓出一堆泡泡抹在身上，真的是超級香」、「用毛巾+沐浴乳搓澡，真的超乾淨的」、「搓澡巾很好用」。