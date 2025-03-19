朱立倫宣示推反戒嚴、反廢死公投　柯建銘酸「嘐潲」：別來玷汙國會

▲國民黨主席朱立倫、國民黨啟動公投宣示記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免情勢一面倒，罷免藍綠委一階通過人數已經來到36:0，國民黨主席朱立倫日前與國民黨團在立法院議場前集結，宣示推動「反廢死、反戒嚴」公投反制。據轉述，民進黨團總召柯建銘今（19日）在中執會上酸，朱立倫跑來立法院「嘐潲（台語：說大話、吹牛）」，國民黨現在要自己走進墳墓，別來玷汙立法院。

朱立倫當時強調，台灣民主需要受到保護，更大的民主就是全民公投，國民黨必須訴諸民主，提出反廢死、反戒嚴公投，就是希望人民站出來表達意志，反對用行政決定和大法官的要求，讓實質廢死變成正義無法伸張。反戒嚴就是希望用更大的民主，要求總統及執政黨，不得逕行造成兵凶戰危，造成戰爭與戒嚴風險。

朱立倫強調，反廢死其實就是「還命於民」，反戒嚴、反戰爭就是「還權於民」，黨團全體成員一同站出來守護台灣、守護民主，用更大的民主創造全民安全。

而今日民進黨中執會上，據轉述，立法部門報告時，柯建銘表示，黨團針對各委員會議程都會進行會前會，提醒黨團同仁謹慎，不要不小心呼應到別人的邏輯。如果有國民黨、民眾黨不當法案，呼籲不要簽名連署，有的黨團也會盤點並予以提醒。

柯建銘直言，國民黨現在面對大罷免浪潮站不住腳、非常慌亂，朱立倫還到立法院「嘐潲（台語：說大話、吹牛）」，國民黨現在要自己走進墳墓，別來玷汙立法院。柯也提醒，國民黨會針對公投法提修法，計畫用公投綁罷免，當前最重要的就是整個公民運動要成功，國家興亡在此。

